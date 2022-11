Moto Decibel, i consigli per scegliere una marmitta sportiva

La marmitta sportiva, anche detta scarico sportivo, è un accessorio che può regalare molte soddisfazioni ai possessori di moto. Del resto, il mercato degli scarichi sportivi è florido, segnale di sicuro apprezzamento da parte degli appassionati. Tuttavia, alcuni sono ancora scettici, magari perché non hanno ben chiari gli effetti positivi che l’installazione di questo elemento esercita sul mezzo.

Vale la pena parlare di quello che è diventato ormai uno dei punti di riferimento per chi vuole acquistare e installare uno scarico sportivo: Moto Decibel terminali di scarico moto.

5 buoni motivi per installare uno scarico sportivo

Partiamo dalle notizie positive, ovvero dai vantaggi che l’installazione di uno scarico sportivo garantisce ai possessori di moto - in verità anche delle auto. Sono numerosi, ma qui di seguito elenchiamo i cinque più evidenti.

Il sound del motore aumenta. Con lo scarico sportivo il motore si “sfoga”, esprime tutta la sua potenza. Di conseguenza, il sound si fa più aggressivo, gradevole e ovviamente elevato.

Con lo scarico sportivo il motore si “sfoga”, esprime tutta la sua potenza. Di conseguenza, il sound si fa più aggressivo, gradevole e ovviamente elevato. La potenza del motore aumenta. Una delle caratteristiche di qualsiasi scarico sportivo è la defluizione agevolata dei fumi. Ciò impatta in maniera netta sulle prestazioni, in quanto favorisce la progressione dei giri in ogni situazione, anche in caso di basso regime.

Una delle caratteristiche di qualsiasi scarico sportivo è la defluizione agevolata dei fumi. Ciò impatta in maniera netta sulle prestazioni, in quanto favorisce la progressione dei giri in ogni situazione, anche in caso di basso regime. La moto si alleggerisce. Lo scarico sportivo medio pesa il 30% in meno rispetto allo scarico originale medio. La differenza si nota, tanto nelle prestazioni tanto nelle sensazioni che la guida del mezzo restituisce.

Lo scarico sportivo medio pesa il 30% in meno rispetto allo scarico originale medio. La differenza si nota, tanto nelle prestazioni tanto nelle sensazioni che la guida del mezzo restituisce. L’estetica migliora. Gli scarichi originali sono di norma molto ordinari, in quanto non è un elemento su cui le case produttrici puntano particolarmente. Gli scarichi sportivi, invece, possono esprimere una grande pregevolezza estetica, e in ogni caso si differenziano tutti proprio per forma e aspetto.

Gli scarichi originali sono di norma molto ordinari, in quanto non è un elemento su cui le case produttrici puntano particolarmente. Gli scarichi sportivi, invece, possono esprimere una grande pregevolezza estetica, e in ogni caso si differenziano tutti proprio per forma e aspetto. La moto si fa più agile. L’aumento delle prestazioni e il calo del peso impattano sulla guida. La differenza si nota soprattutto nell’entrata in curva.

Scarico sportivo per moto, anche troppi pregiudizi

Molti tentennano di fronte alla prospettiva dello scarico sportivo in quanto portati fuori strada (è proprio il caso di dirlo) da alcuni pregiudizi, da luoghi comuni che, nonostante siano smentiti ogni giorno dai fatti, vantano ancora una certa diffusione. Il pregiudizio più compromettente è quello secondo cui la maggior parte degli scarichi sportivi in circolazione rischino di causare problemi di tipo legale. Il riferimento è ovviamente alla normativa sull’inquinamento acustico, che è oggettivamente molto stringente.

Ebbene, si tratta decisamente di una convinzione falsa, benché plausibile.

Un altro pregiudizio suggerisce che sia difficile acquistare uno scarico sportivo adatto, in quanto vi è il rischio di incompatibilità con il mezzo. È vero, il problema esiste, ma la soluzione è a portata di mano, praticamente automatica. Basta semplicemente scegliere con accortezza, ovvero rivolgersi solo a rivenditori di qualità, non interessati alla vendita tout court ma anche e soprattutto alla soddisfazione del cliente.

Da qui il consiglio di diffidare dai rivenditori non ufficiali, i quali potrebbero anche proporre prezzi interessanti, ma che recano con sé effetti collaterali compromettenti, che spesso determinano l’impossibilità di utilizzare lo scarico (proprio a causa dell’incompatibilità).

Perché scegliere Moto Decibel?

Piuttosto che partire alla ricerca di un rivenditore, e rischiare di brancolare nel buio, affidatevi a un brand prestigioso come Moto Decibel.

A differenza di molti rivenditori è specializzato esattamente negli scarichi sportivi. L’offerta dunque è di qualità, in quanto focalizzata su una singola classe di elemento.

Tra l’altro è gestita da veri appassionati di moto, i quali hanno tutte le carte in regola per valutare i prodotti prima di proporli al pubblico. Per giunta, sono sempre ben felici di condividere le proprie conoscenze e quindi di supportare l’acquirente nel percorso di scelta.

Sullo sfondo, un approccio ai prezzi equilibrato, che si pone dalla parte del cliente.