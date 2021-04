5 rimedi casalinghi per la pelle grassa

La pelle grassa è un problema che colpisce tantissime persone e si presenta quando le ghiandole sebacee producono sebo in eccesso. Quest'ultimo è simile ad una sostanza grassa ed oleosa ed è utile per proteggere la pelle e mantenerla ben idratata. Ecco alcuni consigli efficaci per trattare la pelle grassa.

Il sebo è una sostanza indispensabile per il benessere della cute in quanto favorisce il suo stato di salute tutelandola dai fattori esterni. Una delle sue funzioni principali è sicuramente quella di proteggere la pelle dagli agenti atmosferici e mantenerla nutrita in profondità. Tuttavia, trattare in modo corretto la pelle grassa significa dover adottare una serie di accorgimenti e applicare prodotti appositi per contrastare il sebo in eccesso.

Se non si presta la giusta attenzione alla cura della pella grassa, col trascorrere del tempo il sebo potrebbe accumularsi all'interno dei pori della pelle portando all'insorgere di microinfezioni che a loro volta possono causare la comparsa dei brufoli. Inoltre il microbiota cutaneo si potrebbe alterare e quindi non essere più ideale alla vita dei microscopici organismi che vi vivono.

Sul mercato è possibile reperire una crema viso per pelle grassa e acneica come quella realizzata da Naturalmila. La sua formulazione interna è a base di probiotici e principi nutritivi, che sono essenziali per nutrire correttamente la pelle e depurarla da tutti i batteri cattivi che si depositano sulla sua superficie.

In questo articolo andremo alla scoperta di 5 rimedi che possono essere applicati fai da te con lo scopo di contrastare efficacemente il problema della pelle grassa. In questo modo è possibile ottenere un effetto completo, ideale per i soggetti che combattono contro la pelle grassa.

1: Detergere regolarmente la cute

Effettuare dei lavaggi frequenti è sicuramente una delle soluzioni migliori per trattare al meglio la pelle grassa ed eliminare le sostanze oleose che si depositano lungo la sua superficie. Per effettuare un ottimo lavaggio quando la cute è grassa è bene tenere a mente i seguenti fattori:

detergere la pelle con un sapone delicato e acqua calda;

evitare prodotti aggressivi a base di sostanze chimiche o additivi che potrebbero irritare la cute e seccarla eccessivamente;

evitare di utilizzare panni ruvidi o spugne. A lungo andare, l'uso di questi prodotti può incrementare ulteriormente la produzione di sostanze oleose.

Se queste buone abitudini dovessero non bastare è consigliabile optare per un prodotto specifico contenente ingredienti interni come l'acido glicolico o salicilico.

Fare la scelta giusta per quanto riguarda il detergente più indicato per la propria pelle, soprattutto se è eccessivamente grassa, richiede tuttavia una particolare attenzione e non sempre è possibile capire qual è il prodotto più adatto alle proprie esigenze. A tal proposito si raccomanda di testare diversi detergenti per valutarne la reale efficacia.

2: Applicare un tonico

I tonici astringenti contenenti alcol possono rendere la pelle molto secca. Ad ogni modo, se si opta per un detergente che contiene l'amamelide si può ottenere un valido miglioramento e contrastare la pelle grassa grazie alle sue proprietà lenitive.

L'amamelide contiene al suo interno un'elevata quantità di tannini, un fattore che assicura al prodotto una spiccata azione astringente e antinfiammatoria completamente naturale, perfetta per chi ha la pelle grassa.

3: Asciugare il viso in modo corretto

Al termine dell'operazione di detersione del viso e dopo aver applicato correttamente il tonico, si raccomanda di prestare particolare attenzione alla modalità con la quale si asciuga il viso. Per asciugarlo in modo idoneo infatti, è importante tamponare la cute delicatamente utilizzando un asciugamano morbido. Se il tessuto non è realizzato in morbido cotone, è preferibile sostituirlo.

4: Applicare carte assorbenti

Sul mercato si possono trovare diverse tipologie di carte assorbenti che sono realizzate appositamente per rimuovere le sostanze oleose dalla pelle. Lo scopo di questo prodotto non è soltanto quello di agire sulla produzione di sebo ma serve allo stesso tempo a ridurre la sua quantità sulla superficie cutanea. Questa soluzione è altrettanto indicata per effettuare una pulizia del viso ottimale, soprattutto quando non si ha molto tempo a disposizione per lavare la faccia con acqua e sapone.

5: Utilizzare una maschera per il viso

Le persone che hanno una pelle grassa dovrebbero utilizzare regolarmente una maschera per il viso: si tratta di un vero e proprio trattamento di bellezza in grado di contrastare efficacemente la presenza di sebo sulla cute. Prima di procedere all'acquisto di una maschera per il viso è importante controllare che tra le componenti interne siano presenti le seguenti:

Miele: dalle potenti proprietà antisettiche e antibatteriche, una maschera al miele può essere applicata sul viso anche per pochi minuti al fine di combattere l'acne e il grasso della cute. Argilla: si tratta di un minerale capace di assorbire le sostanze oleose e contrastare i livelli di sebo. Si raccomanda di non utilizzare spesso le maschere a base di argilla in quanto possono alterare il livello di sebo e lasciare la cute priva di protezione. Farina di avena: le maschere a base di farina di avena sono delle perfette alleate per depurare l'epidermide. In particolare l'avena è un'ottima fonte di saponine, ossia delle sostanze dalle potenti proprietà antinfiammatorie capaci di alleviare le irritazioni cutanee.

La pelle grassa può dunque rappresentare un vero disagio, tuttavia se si scelgono i prodotti ideali è possibile trattarla al meglio e ridurre la quantità di sebo che si accumula lungo la sua superficie senza intaccarne la funzione principale, ossia quella di proteggere l'epidermide.