I depuratori e purificatori d'acqua risultano essere una soluzione ideale per le forniture idriche domestiche. Bere acqua pura è essenziale nel mantenere la salute ottimale del nostro organismo.

Depuratori e purificatori d'acqua: come scegliere il modello giusto per le tue esigenze

Non a caso, il nostro corpo si affida all'acqua per diverse funzioni vitali come la digestione, la circolazione e la regolazione della temperatura. Tuttavia, la qualità dell'acqua del rubinetto non è sempre garantita, in quanto può contenere impurità e contaminanti che possono essere dannosi per la nostra salute.

È qui che entrano in gioco i migliori depuratori e purificatori d'acqua proposti da Eivavie. Un depuratore d'acqua è un dispositivo che rimuove le impurità e i contaminanti dall'acqua, assicurando il consumo di acqua potabile sicura e pura. A migliorare non è solo la qualità organolettica, bensì anche quella gustativa. Difatti, il gusto di un’acqua depurata è pieno, fresco e genuino proprio come se fosse appena estratta dalla fonte originale. Di conseguenza, l’adozione di questi sistemi di filtraggio dell’acqua ci preserva da possibili inquinamenti e, nondimeno, ci restituisce l’autentico sapore del liquido. Tale soluzione è perfetta per chi ha soffre di sensibilità renale o chi possiede degli animali in casa.

Depuratori e purificatori d’acqua: a ognuno il proprio modello

Esistono diversi tipi di depuratori d'acqua disponibili sul mercato, ognuno con un metodo di depurazione unico. Un tipo comune è il filtro a carbone attivo, che utilizza il carbone attivo per rimuovere le impurità attraverso l'assorbimento. Un altro tipo è il sistema a osmosi inversa, laddove viene utilizzata una membrana semipermeabile per rimuovere particelle, ioni e altri contaminanti dall'acqua. Tuttavia, consuma un certo quantitativo di energia al fine di pressurizzare l’acqua, perciò genera costi in bolletta più consistenti, a differenza dei classici sistemi di filtraggio come quello ai carboni attivi.

Inoltre, sul mercato si possono trovare altresì depuratori a raggi UV (ultravioletti), che utilizzano la luce UV per uccidere batteri e altri microrganismi, e i depuratori a gravità che si affidano alla forza di gravità per filtrare l'acqua. Invece, le caraffe filtranti sono un'altra opzione per purificare l'acqua, poiché contengono una cartuccia filtrante che rimuove le impurità al passaggio dell'acqua. Il filtro può essere costituito da carbone attivo o da altri materiali, a seconda del modello specifico.

Le caraffe filtranti sono semplici da usare e non richiedono alcuna installazione, diventando di fatto una scelta conveniente per chi vuole purificare l'acqua del rubinetto. Tuttavia, l'efficacia delle caraffe filtranti può variare a seconda della qualità della cartuccia filtrante e della portata dell'acqua. Inoltre, le cartucce filtranti devono essere sostituite regolarmente per garantire un filtraggio adeguato. Di norma la sostituzione della cartuccia deve essere fatta una volta al mese. Ciononostante sono una soluzione ideale per chi è in viaggio o per chi ha bisogno di un ausilio mobile e non fisso.

Infine, esiste un’ulteriore categoria che sono i purificatori acqua con filtri in ceramica: questi speciali mezzi di filtrazione permettono di rimuovere dall’acqua batteri, sedimenti, impurità, ruggine e sporcizie varie. Abbinati ad un secondo livello di filtrazione in carbone vegetale e zeolite permettono di abbattere anche contaminanti chimici, metalli pesanti e cloro. I sali minerali vengono preservati.

Troppi sistemi di filtraggio: quale scelgo?

Scegliere il depuratore d'acqua più adatto alle proprie esigenze e al proprio budget può essere un compito arduo. Non perché non siamo capaci di prendere una decisione, ma perché non conoscendo il valore di ciascun sistema di filtraggio la scelta si compromette. Per indirizzare la soluzione finale è importante considerare fattori quali la qualità dell'acqua di rubinetto, il livello di purificazione richiesto e lo spazio disponibile in cucina o in casa. Inoltre, è necessario prendere in considerazione anche i costi di manutenzione e di funzionamento del depuratore.

Per fare un semplice esempio, i depuratori e purificatori d’acqua a osmosi inversa richiedono la sostituzione regolare dei filtri e possono avere un consumo di elettricità superiore rispetto ad altri tipi di depuratori. D'altro canto, i filtri a carbone attivo sono generalmente più economici, ma potrebbero dover essere sostituiti più frequentemente. Lo stesso dicasi per le caraffe filtranti: comode ma necessitano di una manutenzione regolare. Particolare attenzione è poi da riporre sui materiali utilizzati per la costruzione dei filtri; ad esempio i filtri in ceramica sono prodotti con una speciale miscela di argille, un materiale al 100% naturale.

Pertanto, prima di decidere può essere utile ricercare e confrontare diversi modelli e marche di depuratori d'acqua, nonché leggere le recensioni, consultare gli esperti e prendere in considerazione la possibilità di chiedere consigli ad amici o familiari che hanno già installato un depuratore d'acqua.

Qualunque sia il sistema di filtraggio prescelto, una consulenza con un esperto del settore ci solleverà da qualunque errore. Grazie alla loro competenza, sapranno fornirci delle informazioni mirate per la nostra situazione idrica e ci garantirà una soluzione adatta alle nostre esigenze.