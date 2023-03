Le crocchette per cani sono un mangime completo e bilanciato, in grado di fornire tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Ma quando è ora di dare da mangiare il cane? Purtroppo, non esiste una risposta univoca, poiché dipende dal nostro stile di vita e dalle abitudini del nostro amico a quattro zampe.

Nonostante ciò, dovremmo seguire alcune indicazioni, grazie alle quali potremo assicurare salute e benessere al nostro cucciolo.





Quali sono gli orari migliori per dare da mangiare al cane?

Innanzitutto, dobbiamo scegliere le migliori crocchette per cani appetitose presenti sul mercato, così da evitare che Fido lasci la ciotola disgustato e si abitui a mangiare un po’ alla volta. L’errore più frequente, è quello di lasciare il cibo a disposizione del cane per tutto il giorno, mentre gli educatori consigliano di togliere la ciotola sia se il cane ha finito di mangiare, sia se decide di non terminare il suo pasto.

Pertanto, dovremmo decidere degli orari di pasto ben specifici, poiché i nostri amici animali amano la routine e non desiderano cambiare le loro abitudini troppo spesso. Se il nostro cucciolo è un mangione, sempre alla ricerca di cibo, dobbiamo pensare a spezzare i pasti proprio come faremmo noi adulti. Suddividiamo il pasto tra colazione, pranzo e cena facendo attenzione a non esagerare con le dosi. Piuttosto, possiamo imbrogliare il nostro animale fornendogli un pasto che pare abbondante semplicemente aggiungendo un po’ di frutta o di verdura di stagione.

Crocchette per cani in una sola volta o più volte al giorno?

Un buon programma di alimentazione è essenziale per una vita sana e longeva del cane. Il programma adatto alle sue esigenze assicura che il cane non si ritrovi la sera ad avere tanta fame perché durante il giorno non ha mangiato nulla. In questo caso, il suo comportamento sarà quello di mangiare voracemente proprio come fanno i cuccioli. Ma se l’atteggiamento si può giustificare in età precoce, non deve protrarsi anche in età adulta. Sebbene, sia giusto ricordare che quasi tutti i cani quando amano un cibo lo mangiano in velocità. A differenza, quando un cibo non li soddisfa sono propensi a ingoiare più lentamente.

Quindi, dobbiamo pensare alla nostra disponibilità giornaliera in ordine di tempo. Se per pranzo non siamo a casa dobbiamo abituare il nostro cucciolo a mangiare solo la mattina e il tardo pomeriggio o la sera. Se la mattina non abbiamo tempo di preparare da mangiare a Fido, organizziamo il suo piano dei pasti a pranzo e a cena, e così via. In pratica, i pasti devono essere funzionali al tempo a disposizione. Questo per non lasciare - come abbiamo detto all’inizio - la ciotola ricolma di cibo durante tutto l’arco della giornata. Con un buon programma di alimentazione di crocchette per cani è possibile evitare che il cane sia sovrappeso o sottopeso e aiutarlo a prevenire problemi digestivi.

Il problema principale quando suddividiamo il cibo, è quello di esagerare o di sottostimare le porzioni. Facciamoci suggerire dal veterinario qual è la quantità di cibo corretta per il nostro amico a quattro zampe in base alla razza, all’età e all’attività motoria. La libertà di scelta per quanto riguarda l’alimentazione canina non è consigliata, anche perché non conosciamo quali possano essere gli effetti secondari. In generale, i cuccioli devono essere nutriti più spesso dei cani adulti. I cuccioli dovrebbero essere nutriti da tre a quattro volte al giorno, mentre i cani adulti da due a tre volte al giorno.

Il tempo è fondamentale per il nostro amico a quattro zampe

Il nostro cane è un animale abitudinario. Per cui dobbiamo organizzare un piano di routine in grado di garantire al nostro cucciolo un senso di sicurezza. Tardare il pasto significa sottoporre l’animale a una dose di stress, durante il quale possono insorgere stati ansiolitici tali da diventare cronici.

Dobbiamo fare attenzione anche ai picchi glicemici, soprattutto in età adulta. Per questo motivo, un cane adulto deve mangiare le crocchette per il cane prima di andare a dormire. Questo aiuterà a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue e a evitare che abbia troppa fame durante la notte. Al contrario, un cucciolo dovrà essere sfamato con un pasto al mattino, al fine di garantirgli l'energia necessaria per il gioco e la scoperta.

Infine, diamo al cane solo il suo cibo, così da garantire una dieta bilanciata ed equilibrata. Evitiamo il cibo umano dato che può contenere alcuni ingredienti nocivi. Per esempio, mai dare al cane cioccolato, uva, cipolle, aglio e uva passa. Nonché alcuni tipi di noci e semi, poiché contengono tossine dannose.