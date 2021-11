Quale computer scegliere: caratteristiche e cosa valutare

Nel momento in cui si deve comprare un nuovo computer, spesso si va un po’ in confusione. Quale computer scegliere? Quali caratteristiche dovrebbe presentare? E quali sono i requisiti da non sottovalutare minimamente? Non è solo una questione di specifiche tecniche, hardware e tanto altro. Spesso, infatti, durante la scelta, dimentichiamo una domanda importante: a cosa serve il PC in questione? È per lavoro, dobbiamo eseguire progetti grafici? Ci occorre un computer da gaming? .

Invece di andare alla cieca, è importante fermarsi e fare tutte le valutazioni del caso. Un ottimo modo per fare un buon acquisto è di navigare sui vari portali di shopping online, oppure di affidarsi ai brand migliori di sempre, come HP. I computer HP sono una garanzia: offrono efficienza, velocità e ottimizzazione dei processi lavorativi. Se stai valutando di cambiare PC, scopri gli HP coupons: ti possono tornare utili acquistare un buon computer risparmiando.

Requisiti di un buon PC: cosa considerare

Le caratteristiche principali da tenere a mente quando parliamo di tecnologia sono molto semplici in realtà: nel caso specifico del computer, deve rispondere a esigenze specifiche, in particolare se ci occorre per lavorare.

Velocità del processore

Quantità di memoria RAM a disposizione

Risoluzione del monitor

Spazio disponibile nell’unità di archiviazione

Per essere veloce, un computer necessita di un buon processore. Se per esempio vuoi realizzare un PC mediante l’acquisto di vari componenti, devi sapere allora che questo pezzo è uno dei più essenziali. Di base, consente una maggiore fluidità delle operazioni, come la possibilità di navigare in internet, usare le app sul desktop e tanto altro.

Indubbiamente è sbagliato sottovalutare la memoria RAM: ormai, per essere definito quantomeno buono, un PC necessita di almeno 8 GB di RAM. I vantaggi si osservano di certo, dal momento in cui si possono prevenire molti rallentamenti: la RAM velocizza di fatto il dispositivo.

Quali sono le caratteristiche aggiuntive per il computer?

Abbiamo osservato gli aspetti base di un buon PC, ma, sempre a seconda dell’utilizzo che andrai a farne, ti potrebbero occorrere una webcam di qualità, così come un microfono, delle casse audio, una batteria (questo parametro è essenziale per i PC portatili) oltre che un'eccellente connettività a internet, o ai principali servizi, come il Wi-Fi e il Bluetooth.

Cosa scegliere tra un PC fisso e uno portatile?

Negli ultimi anni, dobbiamo dire che le vendite dei portatili sono sempre maggiori rispetto ai PC fissi. Perché conviene così tanto comprare un PC portatile? La risposta è semplice: possono essere trasportati ovunque all’occorrenza, senza alcun problema. Rispetto al passato, le case produttrici stanno anche realizzando portatili sempre più leggeri, adatti per ogni esigenza.

Ovviamente, un PC fisso non può essere trasportato, ma dal punto di vista della potenza, in effetti, potrebbe essere maggiore, soprattutto se si scelgono alcuni componenti interni per andare a rafforzare le caratteristiche. Il PC fisso da assemblare è poi un grande classico, soprattutto per i gamer, per coloro che vogliono giocare su internet o per chi li utilizza per guardare uno degli ultimi film usciti.

Dove e perché acquistare un PC online?

Avere l’occasione di fare acquisti sul web è di certo molto vantaggioso per le tasche, soprattutto perché consente di valutare innumerevoli cataloghi online, sia che si stia per comprare un PC fisso o portatile. Infine, è possibile navigare sui principali portali di shopping per trovare le soluzioni più convenienti.

Come non citare poi la possibilità di usufruire di sconti, coupon o promozioni speciali? Il web è pieno di offerte, e acquistare i dispositivi tecnologici online è decisamente la tendenza del momento. In ogni caso, a parte i grandi colossi come Amazon o l’usato su eBay, puoi affidarti agli shop online dei principali brand di computeristica, come HP.