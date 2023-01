Se hai un intasamento nei tuoi tubi di scarico, sai quanto possa essere frustrante. Oltre a creare un disordine e un odore sgradevole, può anche danneggiare il tuo impianto idraulico.

Ecco perché è importante affrontare il problema subito con soluzioni fai da te efficaci e sicure. In questo post condivideremo alcune soluzioni semplici che puoi applicare nel comfort della tua casa. Ti stai chiedendo come sturare i tubi di scarico di casa? Quali sono i sintomi per capire che hai bisogno di un intervento? E soprattutto: è davvero il caso di saure il fai da te?

Come capire se un tubo è da sturare

Un’ostruzione del tubo può essere molto fastidiosa, soprattutto quando si tratta di un tubo che porta acqua o scarichi. Può essere difficile capire se il tuo tubo è bloccato e ha bisogno di essere sturato… ma non temere! In questo post daremo alcuni consigli su come riconoscere se un tubo è bloccato e deve essere sturato.

Innanzitutto, ci sono alcuni segnali importanti da considerare quando si tratta di capire se un tubo è bloccato. Il primo segnale principale da notare è il flusso d'acqua. Se senti che l'acqua scorre lentamente o addirittura non scorre affatto, allora probabilmente il tuo tubo è bloccato ed è necessario sturarlo. Un altro segnale da prendere in considerazione è odore o colore insoliti nell'acqua proveniente dal rubinetto. Se vedi che l'acqua ha un odore intenso o la sua tonalità non normale, allora potrebbe esserci qualcosa intrappolata nel tuo tubo che richiede lo spurgo delle acque reflue. Infine, cerca di prestare attenzione ad eventuali rumori strani provenienti dai tuoi scarichi; possono anche indicare che c’è qualcosa di ostruito nel sistema idraulico della tua casa.

Se pensi che il tuo tubo sia bloccato, puoi provare a usare prodotti chimici per pulirli prima di chiamare un idraulico professionista per lo spurgo delle acque reflue. Tuttavia, fai attenzione a questi prodotti poiché possono contenere ingredienti aggressivi che possono danneggiare le condotte interne della tua casa. Quindi assicurati sempre di leggere attentamente le istruzioni sul retro del prodotto prima di usarlo ed evita i prodotti più aggressivi.

Chiamare una ditta di spurghi per sturare i tubi di scarico

Le soluzioni fai da te online impazzano ma è davvero la scelta migliore? Sicuramente una delle cose più importanti da fare è contattare una azienda specializzata. Mentre alcune persone possono provare a sturare il tubo da sole, questi tentativi non sono sempre efficaci e possono anche portare gravi danni alle linee idriche.

Quando si tratta di risolvere i problemi idraulici in casa tua, contattare una ditta di spurghi è spesso la migliore opzione per assicurarsi che il tuo impianto di riferimento rimanga efficiente ed esteticamente funzionante. Scopriamo insieme tutti i vantaggi dell’assumere un servizio professionale di spurgo e come esserne certi che tu stia assumendo un fornitore affidabile ed efficiente nella tua zona!

Sturare i tubi di casa: le soluzioni fai da te

Un metodo comune per sturare i tubi di scarico è quello di usare la soda caustica. Per usarlo, cospargilo attorno all'imboccatura del tubo usando guanti protettivi e occhiali di protezione. Questa soluzione chimica reagirà con le incrostazioni nel flusso d'acqua e scioglierle, permettendoti quindi di continuare ad utilizzare i tuoi servizi come al solito. Tuttavia, devono essere prese precauzioni estreme quando si lavora con soda caustica poiché può essere pericoloso se non gestito correttamente. Assicurati quindi di indossare equipaggiamento protettivo durante l'utilizzo della soda caustica.

Un altro modo semplice per sturare i tuoi tubi è provare a versarvi del bicarbonato di sodio e aceto caldo nelle aperture dello scarico intasato. Lascialo riposare per circa 30 minuti prima di aggiungere acqua bollente nello stesso punto d'ingresso del liquido precedente. La combinazione di acidità e calore dovrebbe sciogliere le incrostazioni che ostruiscono il flusso dell'acqua e liberano così il tubo intasato!

Infine, se entrambi i metodi precedentemente descritti non hanno funzionato, forse è tempo di optare per un prodotto più professionale come lo spray anticalcare o un solvente commerciale specificamente progettato per rimuovere gli ostacoli nello scarico principale del bagno o della cucina. Si tratta normalmente di prodotti chimici fortemente concentrati che sono abbastanza potenti da penetrare nell'ostruzione causata da saponi solidificati o residui alimentari secchi, consentendo così al flusso d’acqua liberarsene facilmente senza creartene altri nuovi!