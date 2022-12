Autosinistrate24: quali sono i servizi offerti in tutta Italia?

Ci sono dei portali che consentono di risparmiare su un oggetto che, oggi, è diventato un bene di lusso: la macchina. Con Autosinistrate24, acquisto di macchine sinistrate è possibile vendere o acquistare una macchina che ha subito un incidente.

I servizi offerti dall’azienda in merito alle auto sinistrate non si fermano certamente qui. Ecco tutti i plus che offre.

Valutazione precise, chiare e non ‘gonfiate’

Nonostante da parte dell’Anas e di altre aziende ci sia stato un serio investimento riguardante la sicurezza stradale, purtroppo gli incidenti sono all’ordine del giorno e, quindi, ci sono numerose auto sinistrate che, se messe a nuovo, possono di nuovo tornare a percorrere le strade della città.

Il portale Autosinistrate24 offre delle valutazioni precise e dettagliate, grazie a un team di esperti che si occupa di questo ramo e con diversi anni di esperienza alle spalle. Una volta che hanno ritirato le vetture danneggiate – indipendentemente dalla marca, dal modello e dalla tipologia – offrono ai proprietari delle soluzioni vantaggiose di vendita.

Infatti, ad esempio, se si volesse optare per la permuta si sarebbe costretti ad acquistare una macchina nuova e può essere fatta solo dal concessionario mentre la riparazione può costare un occhio della testa.

Inoltre, la valutazione può essere fatta in maniera gratuita. Basta semplicemente inviare delle foto sul numero WhatsApp dedicato e in breve tempo si potrà avere un prospetto.

Pagamento sicuro

Il pagamento può avvenire in maniera sicura sia in contanti che attraverso bonifico o assegno circolare. Ovviamente, nel primo caso, il pagamento in contanti sarà accettato solo se la soglia rientra nei limiti di legge e nelle principali città del Nord e del Centro Italia, tra cui Milano, Roma, Verona, Bologna, Firenze e Torino. In ogni caso, sul sito c’è un’apposita sezione dove è possibile leggere l’elenco delle sedi dove agisce l’azienda.

Il pagamento avverrà in maniera contestuale al ritiro della macchina per garantire la massima sicurezza all’utente. L’azienda è da tanti anni sul mercato e, se avviene tutto nella norma, il pagamento può essere deciso di comune accordo con il proprietario della macchina. La formula prescelta è, comunque, un pagamento senza cash, quindi assegno o bonifico bancario anche se, comunque, su richiesta precisa, come detto, è possibile anche garantire un pagamento in contanti.

Tutto viene pianificato nell’ottica di soddisfazione del cliente e da un reciproco accordo per entrambe le parti.

Come funziona il servizio delle auto sinistrate di Autosinistrate24?

Il servizio relativo alle auto sinistrate è molto rapido e semplice. Come detto, basta inviare un messaggio su WhatsApp allegando necessariamente ovviamente la foto della vettura che si vuole vendere. Ovviamente, questa è solo una prima scrematura poiché c’è bisogno anche di poterla vedere di persona la macchina e Auosinistrate24 ha una squadra di carrozzieri che possono ritirare le vetture che non riescono neppure a partire.

Nessun problema, inoltre, nemmeno per quanto concerne la burocrazia: sarà cura dell’azienda provvedere a tutti gli step che sono previsti dalla legge.

Alcune domande e risposte frequenti

Il compito di Autosinistrate24 consiste nell’acquistare macchine che hanno subito un incidente e non sono più marcianti. Praticamente, sono inutilizzabili per il proprietario che, a conti fatti, si troverebbe con una zavorra e un oggetto che porterebbe solo spese. Per quanto concerne, invece, il guadagno, Autosinistrate24 tende a ribadire che dipende da tutta una serie di fattori che, spesso, sono persino indipendenti dall’incidente stesso. Ad esempio, a far alzare o diminuire il prezzo è anche la quantità dei chilometri percorsi, dell’anno di immatricolazione, della tipologia di macchina, della marca. Il tutto, ovviamente, oltre all’entità del danno causato dall’incidente.

Anche se il core business dell’azienda riguarda le auto sinistrate, qualora le condizioni lo dovessero permettere, sul portale è possibile vendere anche macchine che non funzionano più. Con questo termine, si intende macchine che non sono più marcianti e che hanno il motore fuso.

È previsto, inoltre, anche un servizio di carro attrezzi per il ritiro di auto sinistrate che non sono più in funzione. Un servizio completo che fornisce assistenza fin dall’invio della foto su WhatsApp al pagamento completo che ha consentito ad Autosinistrate24 di essere un punto di riferimento per il settore e per l’intero mercato in cui l’azienda si trova a operare.