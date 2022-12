Legge di attrazione: come capire che sta funzionando?

Pochi sanno che la legge di attrazione è una potente regola che controlla tutto l’Universo e che, nel corso dei secoli, ha attirato l’attenzione di studiosi, psicologi, scienziati e vari esperti.

Questo principio infatti, se usato nel modo giusto, può aiutare le persone ad essere molto più felici e a ottenere ciò che desiderano nella vita. Se si impara a sfruttare questo principio e a cogliere i segnali che la legge di attrazione sta funzionando è possibile ottenere quello che si vuole, costruendo un’esistenza pressoché perfetta.

Legge di attrazione, cos’è

Partiamo dalle basi. Cos’è la legge di attrazione. Per comprenderlo possiamo partire da Albert Einsten, noto fisico che è stato uno fra i tanti che hanno studiato il fenomeno, svelando come trovi applicazione nella nostra vita quotidiana.

Einstein in una celebre frase afferma che tutto ciò che esiste intorno a noi è fatto di energia. Se impariamo a sintonizzarci sulla giusta frequenza, rispetto alla realtà che vogliamo, otterremo questa stessa realtà. Per lo scienziato dunque la legge di attrazione è fra le regole principali dell’Universo, un sistema in cui ogni cosa è energia, comprese le persone. Questa energia si manifesta in modo particolare ossia attraverso delle vibrazioni su alcune frequenze specifiche.

Se tramite il nostro atteggiamento ci sintonizziamo su una frequenza che corrisponde a quello che vogliamo, otterremo ciò che desideriamo. Dunque pensando in maniera giusta qualcosa, possiamo attrarla verso di noi. In sostanza: se ci disponiamo per cercare di avere qualcosa con una energia altamente positiva, questa energia attirerà quell’oggetto verso di noi. Per la legge di attrazione perciò nulla è impossibile e ogni traguardo è legato solamente a ciò che desideriamo davvero.

Come funziona la legge di attrazione

Come funziona la legge di attrazione? In realtà le cose non sono così semplici perché non basta solamente pensare a qualcosa per fare in modo che accada. Serve invece realizzare alcuni passaggi, ma soprattutto imparare a lavorare su di sé e su ciò che si vuole. Esistono infatti degli esercizi obbligatori e degli step che permettono di imparare a usare davvero questa legge.

La prima cosa da fare è chiedersi cosa si desidera. Avere una visione che sia chiara e concisa della propria esistenza è essenziale per usare la legge di attrazione. In secondo luogo è essenziale eliminare qualsiasi forma di negatività. Pensare solamente a ciò che non si vuole, lamentarsi della propria esistenza, non agire sono degli atteggiamenti che con il tempo portano solo a peggiorare e non a migliorare la situazione. La legge di attrazione richiede invece di pensare sempre in grande, di puntare verso i propri obiettivi, anche quando sembrano irraggiungibili, e di provare a sognare senza alcun limite.

La legge di attrazione poi funziona formulando frasi che siano costruite nel modo giusto. Poiché la negatività non ci deve essere dunque le formule devono essere sempre positive e mai con un “non”. Ad esempio se pensiamo: “Non voglio fare un lavoro che non mi piace”, è sbagliato. Sarebbe invece molto meglio pensare: “Voglio fare il lavoro dei miei sogni e lo troverò di sicuro”. La positività è un punto di partenza essenziale per sprigionare le energie di attrazione e farle agire.

Come capire se sta funzionando? Se si mettono in atto questi suggerimenti si potrà iniziare a sfruttare il potere della legge di attrazione, portando verso di sé ciò che si vuole. Le cose, pian piano, accadranno da sole e si percepirà da subito un cambiamento ben visibile e sostanziale nella propria esistenza. L’importante è crederci sempre con fermezza e non abbandonare mai la positività per avere dei risultati strepitosi.