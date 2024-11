Negli ultimi anni, la crescente consapevolezza dei pericoli del gas radon ha spinto professionisti e costruttori a progettare edifici radon free. Secondo le informazioni diffuse dai tecnici specializzati di Harmat SRLS, azienda leader nel settore adottare misure preventive contro il radon non solo garantisce una migliore qualità dell'aria, ma offre anche vantaggi per la salute a lungo termine.

Costruire edifici radon free: tecniche e vantaggi per la salute

Questo articolo esplora l'importanza di costruire edifici che proteggono dalle emissioni di radon e le tecniche più efficaci per realizzarli.

Cos'è il radon e perché è importante costruire edifici radon free

Il radon è un gas radioattivo naturale che si forma dal decadimento dell'uranio nel suolo. Invisibile e inodore, può accumularsi negli edifici, soprattutto nelle aree chiuse come scantinati o piani terra, rappresentando un grave pericolo per la salute. L'esposizione prolungata a livelli elevati di radon è stata associata a un aumento significativo del rischio di cancro ai polmoni.

Gli edifici radon free sono progettati e costruiti per minimizzare l'ingresso e l'accumulo di radon, riducendo così l'esposizione dei residenti. Questi edifici adottano tecniche specifiche per prevenire l'infiltrazione del gas, garantendo un ambiente interno più sano e sicuro.

La costruzione di tali edifici rappresenta una risposta concreta alle preoccupazioni legate alla salute pubblica ed ai sensi dell’Art 12 del Dlgs 101/2020 le costruzioni costruite dopo il 31-12-2024 dovranno avere concentrazioni inferiori a 200 Bq/mc. Nasce quindi l’esigenza di progettare adeguatamente e in fase di compravendita dimostrare il raggiungimento di tale obiettivo normativo.

Principi fondamentali della costruzione radon free

La progettazione di edifici radon free richiede una pianificazione accurata e l'applicazione di principi fondamentali per prevenire l'infiltrazione del gas. Il primo passo è la valutazione del terreno e l'identificazione delle aree a rischio di radon elevato. Una volta identificato il rischio, è necessario adottare un approccio integrato che combini diversi metodi di mitigazione.

Il concetto chiave della costruzione radon free è impedire che il gas penetri all'interno dell'edificio. Questo può essere ottenuto tramite barriere fisiche e sistemi di ventilazione specificamente progettati per controllare la pressione interna ed esterna. Una pianificazione preventiva è essenziale per garantire l'efficacia delle misure anti-radon. Inoltre i materiali utilizzati dovranno rispondere ai requisiti di bassa o nulla esalazione.

Tecniche di costruzione per edifici radon free

Esistono diverse tecniche di costruzione che contribuiscono alla realizzazione di edifici radon free. La sigillatura delle fondamenta è una delle prime misure adottate per impedire al radon di infiltrarsi attraverso crepe e fessure nel pavimento o nelle pareti. L'uso di materiali sigillanti speciali assicura che le fondamenta siano protette da eventuali punti di ingresso del gas.

Un'altra tecnica efficace è l'installazione di sistemi di ventilazione attiva. Questi sistemi creano una pressione positiva all'interno dell'edificio, impedendo al radon di entrare. In alternativa, i sistemi di ventilazione passiva, che sfruttano le differenze di pressione naturale tra interno ed esterno, possono essere utilizzati in combinazione con barriere sigillanti.

Materiali innovativi per la protezione dal radon

L'innovazione nel settore delle costruzioni ha portato allo sviluppo di materiali specificamente progettati per prevenire l'ingresso del radon. Le membrane anti-radon sono barriere fisiche che vengono posizionate sotto la platea di fondazione e fungono da protezione contro la risalita del gas. Questi materiali sono resistenti e duraturi, garantendo un'efficace protezione nel tempo.

Gli isolanti speciali sono un'altra soluzione innovativa per la protezione dal radon. Questi materiali, oltre a fornire isolamento termico, impediscono anche l'ingresso del gas, migliorando sia l'efficienza energetica dell'edificio che la sicurezza ambientale.

Sistemi di ventilazione e pressurizzazione

I sistemi di ventilazione giocano un ruolo fondamentale nella gestione del radon negli edifici. Il sistema di depressurizzazione del suolo è una tecnica ampiamente utilizzata per ridurre i livelli di radon. Consiste nell'aspirazione dell'aria dal sottosuolo e nella sua espulsione all'esterno, riducendo così la concentrazione di gas sotto l'edificio.

I sistemi di pressurizzazione interna sono progettati per creare una pressione maggiore all'interno dell'edificio rispetto all'esterno. Questo metodo impedisce al radon di entrare, spingendo il gas verso l'esterno. Questi sistemi sono spesso utilizzati in combinazione con altre tecniche di mitigazione per massimizzare l'efficacia.

Monitoraggio e manutenzione degli edifici radon free

Una volta costruito un edificio radon free, il monitoraggio continuo e la manutenzione regolare sono essenziali per garantire che le misure adottate continuino a essere efficaci nel tempo. Sono disponibili dispositivi di monitoraggio del radon che permettono di rilevare eventuali aumenti del gas all'interno dell'edificio e automaticamente avviare sistemi di mitigazione.

La manutenzione comprende la verifica periodica delle sigillature, dei sistemi di ventilazione e di altre componenti chiave dell'edificio. Eventuali danni o malfunzionamenti possono compromettere la protezione anti-radon, quindi è fondamentale intervenire tempestivamente per mantenere l'efficacia delle misure adottate.

Vantaggi per la salute degli edifici radon free

Vivere in un edificio radon free offre numerosi vantaggi per la salute. La riduzione dell'esposizione al radon diminuisce significativamente il rischio di sviluppare malattie polmonari, in particolare il cancro. Studi recenti hanno dimostrato che il radon è la seconda causa principale di cancro ai polmoni, subito dopo il fumo.

I benefici per la salute derivano dalla migliore qualità dell'aria interna, che contribuisce a ridurre anche altri problemi respiratori. La protezione dagli effetti nocivi del radon offre una maggiore tranquillità per i residenti, che possono vivere in un ambiente più sano e sicuro.

Impatto economico e valore immobiliare

La costruzione di edifici radon free non solo protegge la salute, ma può anche avere un impatto positivo sul valore immobiliare, il quale è diverso in base alle città. Gli edifici progettati per minimizzare il radon sono spesso considerati più sicuri e quindi più appetibili sul mercato immobiliare. Inoltre, la protezione dal radon può ridurre i costi sanitari a lungo termine, prevenendo malattie gravi e costose.

Infine, l'efficienza energetica degli edifici radon free, ottenuta grazie all'uso di materiali innovativi e tecniche avanzate, può portare a risparmi sui costi energetici. Questi fattori combinati rendono gli edifici radon free una scelta intelligente non solo per la salute, ma anche per l'economia.