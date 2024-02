La rinoplastica è uno degli interventi di chirurgia plastica ed estetica più comuni in assoluti. Tuttavia, a dispetto di quanto si pensa, le motivazioni che portano a sottoporsi a questo intervento non riguardano solo il rapporto con il proprio corpo e la propria immagine. Riguardano anche la salute e più in generale la qualità della vita. Insomma, stiamo parlando di un’operazione che vanta risvolti sia estetici che funzionali.

Rinoplastica: un percorso verso il miglioramento estetico e funzionale

Ne parliamo qui, fornendo una panoramica delle cause che giustificano il ricorso alla rinoplastica e spiegando come si svolge l’intervento. In chiusura, forniremo qualche consiglio per individuare la clinica più adatta alle proprie esigenze e risponderemo a una domanda che sta a cuore a molti: quanto costa un’operazione di rinoplastica?

Perché sottoporsi a un intervento di rinoplastica

Come già anticipato, l’immaginario collettivo assegna alla rinoplastica una dimensione prettamente estetica. In buona sostanza, si ricorrerebbe a questo intervento in quanto a disagio con il proprio naso, magari perché troppo lungo o grosso, piuttosto che poco aderente ai canoni che si avvertono come propri.

Il motivo è valido, come tutti quelli che attengono al rapporto con il proprio corpo. Senza scomodare i discorsi sulla dismorfofobia, la difficoltà ad accettare il proprio corpo o parti di esso può provocare un genuino disagio e compromettere la qualità della vita.

A questo motivo, però, se ne affiancano altri, che riguardano la salute e la funzionalità del naso:

problemi respiratori . Il naso, magari a causa di una conformazione peculiare, può funzionare male , ostacolando - ovviamente in parte - la corretta respirazione. Ciò può causare un riposo difficoltoso, e quindi una forma di stanchezza cronica. La rinoplastica, che in questo caso specifico agisce soprattutto internamente, si rivela una soluzione efficace.

. Il naso, magari a causa di una conformazione peculiare, può , ostacolando - ovviamente in parte - la corretta respirazione. Ciò può causare un riposo difficoltoso, e quindi una forma di stanchezza cronica. La rinoplastica, che in questo caso specifico agisce soprattutto internamente, si rivela una soluzione efficace. traumi fisici . Basta la rottura del setto nasale o sollecitazioni continue e mediamente gravi per stravolgere la conformazione del naso e causare problemi respiratori o altri deficit funzionali. Di nuovo, la soluzione è la rinoplastica.

. Basta la rottura del setto nasale o sollecitazioni continue e mediamente gravi per stravolgere la conformazione del naso e causare problemi respiratori o altri deficit funzionali. Di nuovo, la soluzione è la rinoplastica. difetti congeniti. Patologie genetiche possono impattare sulla forma del naso, causando ora disagio estetico ora problemi funzionali.

Come si svolge l’intervento di rinoplastica

La rinoplastica non è solo uno degli interventi più comuni, ma anche uno di quelli da più tempo praticati. Le pratiche sono ben consolidate e anzi valorizzate da un’evoluzione che ha apportato miglioramenti nella gestione delle eventuali complicanze e nelle dinamiche post-operatorie.

A questo punto è lecito chiedersi: come si svolge l’intervento di rinoplastica? Per rispondere a questa domanda è bene distinguere tra le varie tipologie di rinoplastica:

rinoplastica chiusa . E’ la rinoplastica più praticata. Il chirurgo applica dei tagli all’interno e a partire da essi manipola il naso affinché acquisisca la forma desiderata. E’ mediamente precisa e impone un decorso più leggero. Il recupero avviene entro dieci giorni ed è abbastanza agevole, soprattutto se accompagnato dal ricorso alle nebulizzazioni di sodio ialuronato (che ripara la mucosa).

. E’ la rinoplastica più praticata. Il chirurgo applica dei tagli all’interno e a partire da essi manipola il naso affinché acquisisca la forma desiderata. E’ mediamente precisa e impone un decorso più leggero. Il recupero avviene entro dieci giorni ed è abbastanza agevole, soprattutto se accompagnato dal ricorso alle nebulizzazioni di sodio ialuronato (che ripara la mucosa). rinoplastica aperta . E’ la rinoplastica più precisa ma anche più complessa. Il chirurgo applica non solo tagli interni, ma anche tagli esterni, manipolando a vista il naso. Si ricorre alla rinoplastica aperta per i casi più complessi o per quelli dal forte carattere estetico. Il decorso dura circa due settimane.

. E’ la rinoplastica più precisa ma anche più complessa. Il chirurgo applica non solo tagli interni, ma anche tagli esterni, manipolando a vista il naso. Si ricorre alla rinoplastica aperta per i casi più complessi o per quelli dal forte carattere estetico. Il decorso dura circa due settimane. rinoplastica non chirurgica. E’ la rinoplastica più leggera, e infatti ad essa si ricorre solo per le correzioni minime. Si svolge mediante filler e comporta un recupero pressoché immediato.

A chi affidarsi

Sono molte le cliniche che svolgono le operazioni di rinoplastica. Ciò però non significa che una valga l’altra, anzi. Si differenziano per la qualità degli interventi e soprattutto per la durata e la gravità del post-operatorio. In generale, ci si dovrebbe affidare a cliniche dotate di attrezzature all’avanguardia e gestite da chirurghi con molta esperienza alle spalle, e quindi in possesso di competenze acclarate, di una manualità tale da ridurre al minimo gli effetti collaterali etc.

