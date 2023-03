L’ernia inguinale è una delle condizioni mediche più comuni che possono colpire l’area inguinale. Ci sono diversi fattori che possono causare l'insorgere di un’ernia, come ad esempio la debolezza dei muscoli addominali, la presenza di un canale inguinale ampio o la costipazione cronica.

L'ernia è una patologia comune che colpisce molte persone. Se ne soffrite, sapete quanto fastidiosa e dolorosa può essere. Tuttavia, la buona notizia è che esiste una soluzione: il trattamento chirurgico.





Quali sono le cause più comuni di un'ernia inguinale?

Ernia Roma: rivolgersi ai massimi esperti per il trattamento dell'ernia

Se si sospetta di avere un'ernia inguinale, è importante rivolgersi al medico per una diagnosi accurata e un trattamento adeguato. La chirurgia rappresenta l'unica soluzione risolutiva per l'ernia inguinale. Se state cercando un centro specializzato per il trattamento dell'ernia, il Centro di chirurgia per le ernie a Roma è il posto giusto per voi. Qui potrete trovare il Dottor Gabriele Manetti e il Dottor Giuseppe Nigri, due dei massimi esperti nel campo delle ernie inguinali.

Il trattamento chirurgico dell'ernia consiste nell'incisione al di sopra della tumefazione visibile e nella riduzione dell'ernia in addome. In seguito, si esegue una plastica della parete addominale con protesi (rete) per evitare recidive a distanza di tempo. In alcuni casi, è possibile eseguire l'intervento di ernia con chirurgia mininvasiva per via laparoscopica, soprattutto quando si tratta di ernie recidive o bilaterali.

Come riconoscere un'ernia inguinale?

I sintomi di un'ernia inguinale possono essere molto variabili da persona a persona, ma i segni tipici di questa patologia sono il gonfiore e il rigonfiamento in uno o entrambi i lati dell'inguine. Tale rigonfiamento può aumentare di dimensioni e scomparire in posizione sdraiata. Può essere accompagnato da una serie di sintomi quali dolore o fastidio alla zona inguinale durante il sollevamento di pesi o l'esercizio fisico, sensazione di debolezza o pressione all'inguine, bruciore, gorgoglii, o dolore da rigonfiamento.

In alcuni casi, il paziente può avvertire soltanto una leggera sensazione di disagio o un senso di pesantezza all'inguine senza un evidente rigonfiamento. Alcune persone possono non avvertire alcun sintomo fino a quando l'ernia non si ingrandisce notevolmente o non provoca complicazioni.

L'ernia può causare anche sintomi digestivi, come difficoltà digestive e dolore gastrico. Questo accade perché l'ernia può esercitare una pressione sul tratto gastrointestinale, causando un disturbo della normale digestione dei cibi. Inoltre, l'ernia può causare anche difficoltà a stare in piedi a lungo e dolore che si irradia anche al testicolo e alla gamba.

Le principali cause dell'ernia inguinale

Le tre principali cause dell'ernia inguinale, come abbiamo accennato all'inizio dell'articolo sono:

debolezza dei muscoli addominali;

presenza di un canale inguinale ampio;

costipazione cronica.

I muscoli addominali svolgono un ruolo importante nel sostenere la parete addominale. Se questi muscoli diventano deboli o si allungano, la parete addominale diventa meno stabile e può verificarsi un'ernia inguinale.

Il canale inguinale è un passaggio attraverso il quale passano i vasi sanguigni, i nervi e il dotto deferente (nei maschi) o il legamento rotondo dell'utero (nelle femmine). Se il canale inguinale è più ampio del normale, ciò aumenta il rischio di ernia.

La costipazione cronica può aumentare la pressione all'interno dell'addome, il che può mettere a rischio la parete addominale e causare l'ernia inguinale. Ci sono tre diverse cause della costipazione cronica:

Uno stile di vita sedentario, con poca attività fisica e scarsa idratazione, può rallentare il movimento intestinale e causare costipazione.

e scarsa idratazione, può rallentare il movimento intestinale e causare costipazione. Una dieta povera di fibre può contribuire alla costipazione, poiché le fibre aiutano a mantenere le feci morbide e facilitano il transito intestinale.

può contribuire alla costipazione, poiché le fibre aiutano a mantenere le feci morbide e facilitano il transito intestinale. Alcuni farmaci possono causare la costipazione come effetto collaterale, ad esempio gli antidolorifici oppioidi o alcuni farmaci per la pressione sanguigna.

Le complicanze di un'ernia inguinale

Le complicanze di un'ernia inguinale possono essere diverse e potenzialmente pericolose per la salute del paziente.

La strangolazione dell'ernia è una complicazione grave in cui il contenuto dell'ernia (solitamente l'intestino) viene bloccato e schiacciato all'interno del canale inguinale. La strangolazione dell'ernia richiede un intervento chirurgico urgente, al fine di prevenire danni permanenti all'intestino e alla parete addominale.

Inoltre, l'ernia inguinale può causare infezioni, specialmente se si verifica un'apertura nella parete addominale che consente l'ingresso di batteri nell'area dell'ernia.

La prevenzione delle complicanze è fondamentale, e il modo migliore per farlo è di rivolgersi, come già detto, ad esperti nel trattamento delle ernie inguinali come il Dr Gabriele Manetti e il Dr Giuseppe Nigri presso Ernia Roma. Grazie alla loro vasta esperienza e alle tecniche all'avanguardia, i pazienti possono affidarsi a loro per una diagnosi accurata e un trattamento sicuro ed efficace.

Dopo un intervento di ernia inguinale è necessario osservare un periodo di riposo ed evitare sforzi fisici intensi per alcune settimane. Le attività a basso impatto come il ciclismo su cyclette e spin bike possono essere riprese dopo l'intervento di ernia inguinale. Comunque, il centro Ernia Roma scioglie qualsiasi dubbio legato al follow-up dei pazienti.