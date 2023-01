Quante ore deve dormire un neonato?

Bambini piccoli, problemi piccoli... bambini grandi, problemi grandi. Questo proverbio popolare che ci sentiamo ripetere non è affatto sbagliato, soprattutto considerando le problematiche di un neonato: se è vero che non parla e non comunica se non attraverso il pianto, è anche vero che i primi mesi di vita si limita a dormire, mangiare e saziare qualche bisogno vitale. Ma quante ore dorme un neonato? E quali sono i consigli per rendere il suo sonno sereno?

Come nuovo genitore, può essere difficile sapere quanto sonno dovrebbe dormire il tuo bimbo. È importante comprendere le basi dei modelli di sonno del neonato in modo da poter fornire al tuo bambino il riposo e il nutrimento di cui ha bisogno per crescere e svilupparsi. In questo post del blog, discuteremo della quantità di sonno raccomandata per i neonati, oltre a suggerimenti per aiutarli a riposare a sufficienza.

Quanto dovrebbe dormire un neonato?

L’OMS raccomanda che i neonati (fino a tre mesi) dormano anche oltre le 15 ore al giorno, compresi i sonnellini. Ciò significa che la maggior parte dei neonati dovrebbe dormire tra le 8 e le 10 ore di notte e fare 3-4 sonnellini durante il giorno. Tuttavia, tieni presente che tutti i bambini sono diversi e alcuni potrebbero richiedere più o meno sonno di altri.

Come far dormire bene un neonato: i consigli pratici

Avere un neonato può essere travolgente, soprattutto quando si tratta di dormire. Come genitori, vogliamo che i nostri bambini riposino il meglio possibile. Fortunatamente, ci sono alcuni suggerimenti e trucchi che puoi usare per aiutare il tuo piccolo a dormire di qualità. Continua a leggere per alcuni ottimi consigli su come incoraggiare con successo un sonno migliore per il tuo bimbo appena nato.

Creazione di una routine

Stabilire una routine della buonanotte coerente può aiutare il tuo bambino a imparare quando è ora di andare a dormire e rimanere addormentato più a lungo. Ciò potrebbe includere fasciare il bambino prima di andare a letto, fare un bagno caldo o ascoltare musica soft nella sua stanza. È anche importante creare un ambiente favorevole al sonno; assicurati che la loro stanza sia buia e silenziosa ed evita di esporli a troppi rumori o stimoli poco prima di andare a dormire.

Il passo più importante per aiutare il tuo bambino a dormire bene è stabilire una routine costante per andare a dormire. Ciò contribuirà a creare sane abitudini di sonno che dureranno a lungo nell'infanzia. Inizia scegliendo un'ora di andare a letto adatta all'età (dovrebbe essere intorno alle 20:00-21:00) e mantienila ogni notte. Quindi, inizia a rilassarti 30 minuti prima di andare a letto abbassando le luci e spegnendo gli schermi. Dopodiché, fai un bagno caldo al tuo bambino seguito dalla lettura di alcuni libri o cantando insieme ninne nanne. Infine, dai loro una coccola e mettili nella culla mentre sono ancora svegli in modo che possano imparare l'abilità di calmarsi da soli per dormire.

Tienili al fresco

I bambini hanno bisogno di temperature più fresche rispetto agli adulti per ottenere un riposo ottimale, idealmente 20-22 gradi Celsius. Per assicurarti che il tuo bambino sia il più a suo agio possibile durante il sonno, vestilo con abiti leggeri invece di coperte pesanti o tute da neve se hai l'aria condizionata durante i mesi estivi o stufe durante i mesi invernali. Prova anche a mettere il letto lontano dalle finestre in modo che la luce solare diretta non disturbi il loro sonno durante il giorno.

Crea un ambiente calmo

Creare un ambiente che favorisca un buon sonno è fondamentale quando si tratta di aiutare il neonato a riposare bene la notte. Mantieni bassi i livelli di rumore utilizzando macchine per il rumore bianco o macchine del suono con suoni rilassanti come le onde dell'oceano o la pioggia leggera che cade fuori dalla finestra della loro camera da letto. Inoltre, assicurati che non ci siano luci intense vicino alla loro culla che potrebbero distrarre: riduci le fonti di luce ovunque puoi!

Segni che il tuo bambino è stanco

Può essere difficile dire quando il tuo bambino è stanco poiché non può verbalizzarlo da solo. Fai attenzione a segni come sbadigliare, strofinarsi gli occhi o irritabilità o diminuzione dell’attenzione: questi sono tutti indicatori che hanno bisogno di riposo. Dovresti provare a metterli giù per un pisolino subito dopo la comparsa di questi segni per prevenire la stanchezza eccessiva che potrebbe rendere più difficile per loro addormentarsi.