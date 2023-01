Otorino, come svolge una visita di controllo?

Sappiamo che molte persone hanno paura dei medici e tendono a sottovalutare i sintomi otorino rimandando i controlli. Ma proprio per questo motivo, con l’aiuto del Dottor Paolo Petrone con studio di otorinolaringoiatria a Bari e provincia, vogliamo svelarvi come si svolge una visita di controllo otorinolaringoiatrica e cosa aspettarsi durante questa valutazione medica, così da ridurre il timore di sottoporsi ad esami strumentali che possono sembrare invasivi e far entrare i pazienti più consapevoli e sereni all’interno dello studio medico.

Scopo di una visita otorinolaringoiatrica

L'otorinolaringoiatra esegue una visita approfondita per esaminare le orecchie, il naso e la gola del paziente, al fine di determinare le migliori opzioni di trattamento per le sue esigenze individuali. Durante la visita il medico eseguirà l'anamnesi, un esame clinico ed altri esami diagnostici.

Preparazione alla visita

È importante prepararsi alla visita stilando un elenco di interrogativi da sottoporre al medico. Questo vi aiuterà a ottenere il massimo dalla visita e ad assicurarvi di aver compreso la diagnosi e le opzioni di trattamento possibili.

Cercate di anticipare i vostri dubbi, in modo da avere il tempo di preparare le domande da porre al medico.

Annotate tutti i sintomi che avvertite e quando sono iniziati. Includete qualsiasi altra informazione sulla vostra salute che possa essere rilevante.

Assicuratevi di comunicare al medico eventuali allergie, farmaci assunti e altre condizioni mediche.

Portate con voi eventuali cartelle cliniche o risultati di esami che possano essere rilevanti per la vostra condizione attuale.

Cercate di evitare di mangiare o bere due o tre ore prima dell'appuntamento. Ciò ridurrà il rischio di nausea o vomito e consentirà al medico di eseguire l’esame fibrolaringoscopico riducendo al minimo il vostro rischio di disagio.

Cosa aspettarsi durante la visita

Il medico vi accoglierà al vostro arrivo e si presenterà. Presenterà anche il personale presente durante la visita. Il paziente si siederà su una sedia e il medico esaminerà le orecchie, il naso e la gola. Vi chiederà di aprire la bocca e di guardare all'interno della bocca e della gola. Durante la visita, il medico può porre ulteriori domande sulla vostra storia clinica e sul vostro stato di salute attuale per aiutarvi a determinare le migliori opzioni di trattamento. State tranquilli anche per la vostra privacy: il medico non è tenuto a divulgare nessun tipo di informazioni ad altri (nemmeno ai vostri familiari) senza il vostro consenso esplicito.

Quando prenotare una visita dall’otorino?

L'ideale sarebbe rivolgersi a un otorinolaringoiatra dopo una visita dal medico di famiglia se si presentano sintomi come dolore, perdita dell'udito o perdite di sangue o di pus dal naso o dalle orecchie. In questo modo, il medico di famiglia può indirizzarvi ad un otorinolaringoiatra e voi potrete ricevere nel più breve tempo possibile un trattamento adeguato per i vostri problemi di salute. Infatti, è opportuno recarsi da un otorinolaringoiatra per i seguenti sintomi:

Dolore all'orecchio - Il dolore all'orecchio può essere dovuto a un'infezione dell'orecchio e del timpano.

- Il dolore all'orecchio può essere dovuto a un'infezione dell'orecchio e del timpano. Perdita dell'udito - Se si notano problemi di udito in una o entrambe le orecchie, è importante rivolgersi a un otorinolaringoiatra il prima possibile per evitare il rischio di una perdita definitiva dell’udito a causa di malattie come un infarto dell’orecchio.

- Se si notano problemi di udito in una o entrambe le orecchie, è importante rivolgersi a un otorinolaringoiatra il prima possibile per evitare il rischio di una perdita definitiva dell’udito a causa di malattie come un infarto dell’orecchio. Perdite di sangue o di pus dal naso o dalle orecchie - È necessario rivolgersi a un otorinolaringoiatra se si ha la febbre e si verificano perdite di sangue o di pus dal naso o dalle orecchie. Ciò potrebbe significare che si è in presenza di un'infezione nel caso della presenza di pus o di problemi più importanti nel caso di emorragie che provengono dal naso o dalle orecchie.

- È necessario rivolgersi a un otorinolaringoiatra se si ha la febbre e si verificano perdite di sangue o di pus dal naso o dalle orecchie. Ciò potrebbe significare che si è in presenza di un'infezione nel caso della presenza di pus o di problemi più importanti nel caso di emorragie che provengono dal naso o dalle orecchie. Mal di testa - Se si hanno mal di testa che non passano, non necessariamente potrebbe trattarsi di un problema neurologico, ma potrebbe trattarsi anche di una sinusite per la quale uno specialista otorino può aiutarvi.

Insomma, se presentate problematiche specifiche legate alla zona delle orecchie, del naso o della gola e volete un supporto medico professionale e attento sicuramente rivolgersi ad un otorino è la scelta migliore. Chi vive nella zona di Bari può contare sulla professionalità del Dottor Paolo Petrone che con il suo studio medico accoglie da anni pazienti supportandoli e aiutandoli a trovare una soluzione ad hoc per ogni patologia.