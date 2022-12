Manicure semipermanente: come mantenerla sempre perfetta?

La manicure semipermanente è, tra i vari trattamenti di bellezza per realizzare mani perfette, il preferito dalle donne. Esistono tanti modi per avere unghie e mani perfettamente curate. La manicure semipermanente è una soluzione che permette, con le dovute attenzioni, di avere mani curate per periodi prolungati.

È un compromesso perfetto tra la manicure semplice e il gel per la ricostruzione unghie. Questo perchè lo smalto normale si rovina facilmente. Anche il prodotto migliore dura al massimo una settimana anche se si fa molta attenzione, mentre la ricostruzione unghie è molto più impegnativa: il procedimento è lungo ed è più costoso.

Se sei un onicotecnica o un'estetista saprai sicuramente in grado di consigliare al meglio le tue clienti. Quando le tue clienti non hanno modo di cambiare spesso lo smalto, sai bene che mantenere perfetta una manicure semplice non è facile.

Se le unghie naturali non presentano difetti strutturali, o se le clienti non sono disposte ad aspettare i tempi necessari per la ricostruzione unghie, il trattamento di manicure semipermanente è l'ideale.

Gli accessori per mantenere una manicure semipermanente

Quali sono gli accessori occorrenti per manicure semipermanente fai da te? E soprattutto quali sono i passaggi da effettuare e i consigli da dare alle clienti per mantenere la manicure semipermanente sempre perfetta?

Se stai cercando i migliori prodotti per realizzare una manicure semipermanente che abbia un'ottima tenuta ci sono due fattori da prendere in considerazione: la qualità dei prodotti che scegli e i piccoli e grandi suggerimenti per dimostrare alla tua cliente che si può fidare della tua professionalità soprattutto se segue qualche piccolo accorgimento.

Su EniiNails, shop online dedicato alle professioniste del settore, trovi un’ampia scelta di smalti semipermanenti e non solo.

EniiNails ha un vasto catalogo dove trovi prodotti professionali per unghie, gel semipermanenti di qualità e kit di smalto semipermanente per unghie. Oltre a ciò trovi lampade uv/led di ultima generazione.

Lo smalto semipermanente polimerizza in lampada uv\led in 30-60 secondi e dura per settimane. Tra i grandi vantaggi di questo prodotto c'è la velocità e la facilità di applicazione rispetto al gel, e inoltre il sistema di rimozione è facile, sicuro e veloce.

Quali sono i segreti per far durare lo smalto semipermanente?

Il primo suggerimento è quello di scegliere prodotti di qualità e seguire correttamente tutti i passaggi. Quando prepari l'unghia prima della stesura dello smalto è importante scegliere la giusta forma delle unghie con le lime. Le lunghezze medie e le forme arrotondate sono più adatte alla tenuta della manicure semipermanente, soprattutto se le unghie della cliente sono fragili.

Puoi proporre le unghie quadrate alle clienti che hanno unghie più resistenti. In questo caso suggerisci alla cliente di fare attenzione a spigoli vari che possono danneggiare lo smalto o provocare sollevamenti. Rammenta anche alle tue clienti di utilizzare sempre i guanti per tutte le faccende che prevedono di usare le mani.

I passaggi da eseguire per una buona tenuta della manicure semipermanente

Un passaggio fondamentale che garantisce la buona tenuta del semipermanente consiste nel passare sul letto ungueale una lima bluffer in modo da rendere perfettamente liscia la superficie dell'unghia. Il Nail Prep Deidradante che trovi su EniiNails è un prodotto fondamentale per deidratare, disinfettare e stabilizzare il PH del letto ungueale. Si applica sull'unghia opacizzata prima della base. La sua funzione è quella di catturare i residui di polvere ed eliminare eventuali sostanze oleose senza danneggiare l'unghia. Le unghie vanno sgrassate perfettamente per una perfetta tenuta dello smalto. Le unghie grasse hanno un sottile strato di sebo, esattamente come altre parti del corpo e il viso che vengono trattati con rimedi casalinghi e non.

Dopo applica la base, tenendo presente le caratteristiche delle mani della cliente. Sul catalogo EniiNails trovi diversi primer per soddisfare ogni esigenza. Lux Gelbase rinforzante è la base perfetta per unghie, fragili, facilità la crescita grazie a componenti nutritivi come cheratina, vitamina E, B5, A, proteine di mandorle dolci. La base Rubber ha un' ottima adesione e resistenza sull’unghia naturale e garantisce una lunga durata senza sollevamenti.

Questi passaggi sono fondamentali prima di applicare lo smalto semipermanente. Non esagerare, gli smalti di EniiNails sono di ottima qualità ed hanno un'elevata resistenza dopo la polimerizzazione. Inoltre EniiNails ha un catalogo dove trovi sempre colori di tendenza.

Naturalmente ogni applicazione dovrà essere catalizzata con la lampada UV LED. Non dimenticare di applicare il Top Coat per sigillare il tutto e di applicare l'olio per cuticole. Per prolungare la durata dello smalto suggerisci alla tua cliente altri piccoli accorgimenti, oltre ad usare sempre i guanti e a fare attenzione a non sbattere le unghie, meglio limitare l'uso di oli e creme idratanti dopo l'applicazione ed evitare contatti prolungati con l'acqua. Un ottimo prodotto da utilizzare per la manutenzione fai da te è hands & nails artist, che grazie all’olio di mandorle dolci e all’olio di jojoba rafforza la lamina ungueale e rende la pelle elastica.