Shop For Shop: calendari e agende personalizzate

Gli articoli personalizzati possono essere più apprezzati dalle persone come idea regalo rispetto agli oggetti standard per una serie di motivi. Innanzitutto consentono di esprimere la propria individualità e il proprio stile personale.

Quando le persone sono in grado di personalizzare i prodotti a proprio piacimento, possono provare un più forte senso di proprietà e attaccamento a quei prodotti perché li rappresentano di più. Gli articoli personalizzati possono anche essere percepiti come più unici e speciali, risultano quindi originali e possono essere più funzionali o più adatti alle esigenze o alle preferenze specifiche di un individuo. Shop For Shop (shopforshop.it) offre una vasta selezione di calendari e gadget da personalizzare in base ai propri gusti.

Si tratta di un’idea davvero perfetta per fare regali a delle persone speciali o come investimento per il marketing aziendale. I gadget personalizzati sono infatti un’ottima idea per promuovere la propria azienda e/o un'iniziativa: sono economici e si possono acquistare in massa. I dipendenti sono felici di ricevere in regalo dei gadget personalizzati con il nome dell’azienda perché sentono di appartenere ad un gruppo, oltre al fatto che questi oggetti solitamente si possono utilizzare tutti i giorni.

Dalle penne alle agende fino ai calendari, anche se ormai molte aziende sfruttano molto i tool digitali, l’oggettistica negli uffici è ancora molto utile, soprattutto in mansioni specifiche, per prendere appunti durante una riunione o per non dimenticarsi di qualche appuntamento importante.

Investire nel marketing aziendale con Shop For Shop

Shop For Shop vende diversi articoli personalizzabili che possono essere molto utili alle aziende. Vi siete mai chiesti perché utilizzare calendari e agende personalizzati come strategia di marketing? Questi oggetti possono essere utili e pratici, le persone infatti li usano regolarmente, quindi saranno sempre felici di riceverli.

Sono prodotti piccoli ed economici, quindi si possono acquistare in grandi quantità e regalarli ai dipendenti o ai clienti durante qualche evento speciale. Con un minimo investimento si possono ottenere dei grandi risultati: ogni attività ha come obiettivo quello di farsi conoscere, quindi perché non farlo realizzando degli oggetti brandizzati che possono vedere tutti?

Tutti amano ricevere regali! Ancora meglio se sono personalizzati, perché saranno più personali e originali. L'azienda può realizzare calendari e agende che rispecchiano l’immagine del brand, ovvero con gli stessi colori e font del logo aziendale. Questo, oltre che far felici i dipendenti, può funzionare bene come strategia di marketing offline. Gli articoli personalizzati possono essere un modo per distinguersi in un mercato molto competitivo. Proprio perché ormai tutti si focalizzano sui canali digitali, è bene puntare anche su quelli fisici, dato che funzionano molto con il metodo del passaparola.

Come personalizzare un’agenda

L’agenda può diventare un oggetto davvero unico se personalizzato in base ai nostri gusti personali. Puoi aggiungere il tuo nome o le tue iniziali alla copertina o al dorso dell'agenda, scegliere un design o un colore per la copertina che rifletta il tuo stile personale e utilizzare adesivi e altri elementi decorativi. Un’altra cosa che puoi fare è aggiungere sezioni o pagine speciali all'agenda per tenere traccia di obiettivi, abitudini o altre informazioni importanti oltre a personalizzare il layout o il formato dell'agenda per soddisfare al meglio le tue esigenze.

Oltre all’aspetto esterno, sarai tu che con la tua calligrafia e le aggiunte potrai rendere le pagine uniche e bellissime. Puoi pensare di inserire delle funzionalità o accessori extra, come un passante per penna o una tasca per riporre fogli sciolti.

Come personalizzare un calendario

Inizia sempre dal design della copertina, scegliendo un colore che rifletta il tuo stile personale. Per personalizzare un calendario puoi utilizzare adesivi o altri elementi decorativi per segnare date o eventi importanti. Aggiungi foto e immagini al calendario per renderlo unico e personale, personalizza il layout o il formato del calendario per adattarlo meglio alle tue esigenze.

Usa dei caratteri decorativi per scrivere nel calendario e aggiungi degli accessori extra per renderlo più completo. Un calendario può servire a chiunque, sia per lavoro che per impegni privati, dato che è possibile tenere traccia degli obiettivi, delle date dei compleanni, di visite o riunioni importanti. Se non ti piace l’idea di avere una calendario cartaceo, prendi in considerazione l'utilizzo di un calendario digitale che puoi comunque personalizzare come vuoi.