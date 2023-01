Prodotti alimentari per hotel, come scegliere il migliore?

Per gli hotel, trovare il giusto fornitore di prodotti alimentari all'ingrosso è essenziale per garantire che gli ospiti abbiano la migliore esperienza possibile nella vostra struttura.

La qualità del cibo che servite può creare o distruggere l'impressione che gli ospiti hanno del vostro hotel, quindi è importante che la vostra ricerca sia accurata e consapevole. Con così tante opzioni a disposizione, come si fa a sapere qual è il fornitore giusto per voi? In questo articolo vi forniremo alcuni consigli utili per facilitare la navigazione nel panorama dei fornitori di alimenti all'ingrosso e per assicurarvi di scegliere quello giusto per voi.

Fattori da considerare nella scelta di un fornitore di alimenti all'ingrosso

Dalla valutazione della qualità e dell'affidabilità alla considerazione delle opzioni di consegna e del prezzo, vi forniremo tutto ciò che dovete sapere per fare la scelta migliore per quanto riguarda i prodotti alimentari per il settore alberghiero.

Qualità e affidabilità

È necessario assicurarsi che il fornitore scelto abbia prodotti di alta qualità e un buon curriculum.

e un buon curriculum. Assicuratevi di fare una prova con il fornitore . Chiedete se sono disposti a inviarvi un campione del loro prodotto, per vedere come arriva e per convalidare il loro processo di consegna.

. Chiedete se sono disposti a inviarvi un campione del loro prodotto, per vedere come arriva e per convalidare il loro processo di consegna. Chiedete ai vostri potenziali fornitori come gestiscono i reclami dei clienti e quanto velocemente rispondono. È preferibile lavorare con un'azienda che apprezzi il servizio clienti e che abbia una comprovata esperienza nel rispondere rapidamente e in modo appropriato ai problemi.

Opzioni di consegna

Uno dei punti di decisione più importanti nella scelta di un fornitore di prodotti alimentari all'ingrosso è determinare le opzioni di consegna disponibili. Questo può aiutarvi a decidere il luogo migliore in cui rifornirvi di prodotti e quando effettuare l'ordine. Ad esempio, potreste voler ordinare i prodotti con diverse settimane di anticipo, in modo da avere abbastanza tempo per la rotazione e per assicurarvi che i prodotti rimangano freschi. In alternativa, potreste voler effettuare ordini giornalieri o settimanali che possano essere consegnati rapidamente per evitare di rimanere senza prodotti.

Prezzo

Naturalmente, il prezzo è sempre un elemento da tenere in considerazione quando si sceglie un fornitore. Verificate il prezzo per cassa e confrontate le opzioni. Alcune aziende offrono sconti per ordini più consistenti, quindi è bene informarsi. Alcuni fornitori possono anche offrire sconti sul volume che riducono il prezzo all'aumentare dell'ordine, il che significa che si ottiene di più per il proprio denaro.

È importante notare che il prezzo è certamente importante, ma non indica necessariamente che un fornitore a basso prezzo fornisca prodotti di qualità migliore.

Ricerca e recensioni

Prima di prendere una decisione, assicuratevi di fare qualche ricerca e di vedere cosa hanno da dire le altre aziende sui fornitori da cui state pensando di acquistare i vostri prodotti. Potete farlo in diversi modi:

Controllare le recensioni e le valutazioni online per vedere cosa hanno da dire le altre aziende sui diversi fornitori.

e le valutazioni online per vedere cosa hanno da dire le altre aziende sui diversi fornitori. Chiedete ad altre aziende che utilizzano i vostri stessi fornitori se sono disposte a condividere le loro opinioni su di loro. Potete farlo alle fiere di settore o sui social media.

che utilizzano i vostri stessi fornitori se sono disposte a condividere le loro opinioni su di loro. Potete farlo alle fiere di settore o sui social media. Se conoscete qualcuno che lavora per uno dei fornitori, chiedetegli se è disposto a condividere con voi le sue opinioni.

Questi sono alcuni degli aspetti più importanti da valutare nella scelta alimentare del vostro hotel; che serviate pranzi e cene con opzioni di pensione completa, solo trattamento bed and breakfast o che abbiate un ristorante interno alla carta, è importante comunque proporre piatti genuini, materie prime di qualità ma anche avere un ottimo rapporto qualità prezzo partendo proprio dai costi del prodotto. Ricordate che l’aspetto del cibo è uno dei più importanti al momento della scelta di un hotel: anche solo la colazione, viene guardata con grande attenzione dai probabili ospiti.