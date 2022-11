Formazione dei lavoratori, un obbligo che offre vantaggi per la loro sicurezza

La formazione generale dei lavoratori è fondamentale e consente ai dipendenti di avere le conoscenze di base legate alla tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro, per ogni ambito di rischio e in conformità con gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, del 7 luglio 2016, ma anche all'articolo 37 del Decreto Legislativo 81 del 2008.

Cos’è la formazione generale dei lavoratori

La formazione generale dei lavoratori è stabilita dall'articolo 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Secondo questa norma tutti i lavoratori devono necessariamente ricevere una formazione che sia adeguata e sufficiente in tema di salute e di sicurezza sul lavoro. I contenuti minimi, le modalità e la durata dei corsi di formazione generale dei lavoratori, sono stati stabiliti nell'Accordo del 21 dicembre 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, regioni e province autonome.

Va inoltre sottolineato che l'art. 2 del Decreto Legislativo 81 del 2008 considera i lavoratori come tutte le persone – senza considerare il tipo di contratto – che svolgono una attività lavorativa, con oppure senza retribuzione nell’ambito di una organizzazione con un datore di lavoro.

Come avviene la formazione generale dei lavoratori

Il percorso formativo dunque è obbligatorio per tutti i lavorati ed è distinto in una formazione generale e una specifica legata ai rischi che riguardano le proprie mansioni. Durante lo studio si scoprono le procedure di protezione e prevenzione, i possibili danni e le misure conseguenti.

La formazione generale (che fa riferimento a lettera A del comma 1 dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 81 del 2008) è legata a tutti i settori e i comparti aziendali. Presenta una durata che non è mai inferiore a quattro ore ed è legata alla presentazione di concetti generali riguardanti la sicurezza e la prevenzione sul lavoro. La formazione generale si può poi completare con una formazione specifica per attività a rischio alto, medio o basso.

In generale i temi affrontati nella formazione generale dei lavoratori troviamo il rischio, il danno, la protezione e la prevenzione, come anche la prevenzione aziendale, i vari diritti e doveri, gli organi di sorveglianza, di controllo, assistenza e vigilanza e i ruoli dei differenti soggetti aziendali.

I riferimenti normativi essenziali

I riferimenti normativi, dunque, restano la conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome, Accordi del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016, ma anche il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articolo 37, comma 2.

Formazione generale dei lavoratori

Sulla piattaforma Alteredu si può trovare un utilissimo corso per la formazione generale dei lavoratori. Una serie di lezioni che forniscono approfondimenti e utili aggiornamenti ai partecipanti, per aiutarli a scoprire i fondamentali sistemi di prevenzione e di protezione che vengono adottati dalle aziende.

Durante il corso online, della durata di 4 ore, vengono trattati numerosi temi, fra cui le strategie e gli strumenti a disposizione del lavoratore per preservare la sicurezza nel proprio luogo di lavoro. Il corso ha moltissimi vantaggi e ottempera ai requisiti obbligatori che sono previsti dall’Art. 37 T.U. 81/08. In modalità e-learning, il corso è suddiviso in comodi e semplici moduli, con videolezioni, una verifica intermedia e una finale.

Il programma del corso prevede lo studio dei principi del Sistema di Prevenzione e Protezione, gli approfondimenti del Sistema di Prevenzione e Protezione. Ma anche aggiornamenti del Sistema di Prevenzione e Protezione, la movimentazione manuale dei carichi, la segnaletica e la movimentazione merci (riguardo apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto).

La modalità e-learning non è solo una modalità comoda per la formazione, ma aiuta anche a monitorare, tramite le verifiche, l’andamento dell’insegnamento per risultati eccellenti.