Quali sono i romanzi best seller da leggere?

I lettori sono sempre stati affamati di buoni libri. Fortunatamente, ci sono molti grandi romanzi in circolazione per soddisfare questa domanda. Il mercato della lettura di romanzi continua ad espandersi con l'arrivo di nuovi e-reader, tablet e altri dispositivi di lettura digitale. Oggi sono disponibili molti tipi diversi di libri, dall'horror al romanzo, alla fantascienza e altro ancora. Ecco 5 i romanzi best seller da leggere e che dovreste aggiungere alla vostra lista di lettura.

Harry Potter e la Pietra Filosofale

Leggere è tra i rimedi per combattere l’insonnia, ecco perché vi consigliamo alcuni romanzi best seller da leggere. Harry Potter e la Pietra Filosofale è il primo libro della serie di Harry Potter di J.K. Rowling. È un romanzo fantasy che segue le avventure del giovane mago Harry Potter alla scoperta del magico mondo della stregoneria. Il libro è stato pubblicato nel 1997 e ha venduto più di 400 milioni di copie in tutto il mondo, diventando il romanzo più venduto di tutti i tempi. Sono stati realizzati anche otto film basati sulla serie di libri, il primo dei quali è uscito nel 2001.

Il Codice Da Vinci

Il Codice Da Vinci è un romanzo giallo dell'autore Dan Brown. Il libro è stato pubblicato nel 2003 e ha venduto più di 80 milioni di copie in tutto il mondo. Il libro segue le avventure del simbologo di Harvard Robert Langdon che risolve un mistero di omicidio che coinvolge la Chiesa cattolica. Da questo romanzo è stato tratto un film con Tom Hanks e Audrey Tautou. Il film è uscito nel 2006 e ha incassato più di 750 milioni di dollari.

Gli Hunger Games

The Hunger Games è un romanzo distopico scritto da Suzanne Collins. Il romanzo è stato pubblicato nel 2008 e ha venduto più di 100 milioni di copie in tutto il mondo. Inizialmente è stato scritto come una trilogia, e anche il secondo e il terzo libro della serie sono stati dei bestseller. La storia segue le avventure della sedicenne Katniss Everdeen, che vive in un futuro distopico in cui le persone sono regolarmente costrette a combattere tra loro fino alla morte in un gigantesco reality show.

Cinquanta sfumature di grigio

Cinquanta sfumature di grigio è un romanzo rosa di E.L. James. È stato pubblicato nel 2011 e ha venduto più di 100 milioni di copie in tutto il mondo. Il libro è stato originariamente autopubblicato come e-book e successivamente è stato ripreso da una casa editrice per un'edizione cartacea. La storia segue la storia d'amore tra la giovane studentessa del college Anastasia Steele e l'affascinante miliardario Christian Grey. Il romanzo è stato anche trasformato in un film, con il primo film della serie in uscita nel 2017.

Uomini che odiano le donne

Uomini che odiano le donne è un romanzo poliziesco dello scrittore svedese Stieg Larsson. È stato pubblicato nel 2005 e ha venduto più di 35 milioni di copie in tutto il mondo. Il libro segue le avventure del giornalista Mikael Blomkvist che cerca di risolvere una scomparsa di quarant'anni fa. Il libro è stato adattato in un film, il cui primo film è uscito nel 2011.

Questa è solo una piccola selezione di titoli che dovreste acquistare, i romanzi best seller sono davvero numerosi e vengono aggiornati di anno in anno seppur alcuni grandi classici continuano a funzionare. Tra i romanzi best seller di ultima generazione troviamo molti thriller e fantasy come dimostra questa stessa selezione. Leggere è qualcosa di estremamente personale; trovare un romanzo per sé può essere davvero facile ma trovare il titolo giusto da regalare proprio in questo periodo in vista del Natale potrebbe essere più complicato: in alternativa potete optare per una tessera in una libreria così che la persona possa acquistare un titolo di proprio gradimento, oppure affidarsi alle ultime novità.