DMwebShop, cancelleria online per la scuola

Ormai online ci sono tantissime opportunità che è possibile cogliere al volo. Sia per quanto riguarda il lavoro e sia per quanto riguarda l’eventualità di poter risparmiare ottenendo un prodotto di qualità. È il caso di DMwebShop: un negozio on line specializzato nella cancelleria per la scuola e per l’ufficio. Cancelleria di qualità che comprende, tra le altre cose, tutta una serie di prodotti molto interessanti.

Le vaste categorie di DMwebShop

Se si volessero contare tutti i prodotti che offre DMwebShop siamo circa sui 30mila prodotti. Sì, proprio così: migliaia e migliaia di proposte adatte per tutte le tasche e tutte le esigenze. Si può trovare, infatti, sia il catalogo completo navigando lo shop, sia uno cartaceo sfogliabile online, in modo da avere sempre tutto sottomano.

Tra le categorie ci sono quelli legate a visual e comunicazione, adatte per chi lavora in questo ambito. Tante proposte ci sono anche all’interno della categoria ‘Scuola’ nonché per cartotecnica. Una occhiata va data anche alla categoria Macchine per ufficio.

Queste sono solo alcune di quelle presenti ma ce ne sono più di una decina, includendo anche le altre sottocategorie. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

La spedizione di DMwebShop

Veloce, in alcuni gratuita ma il più delle volte economica. Stiamo parlando della spedizione che offre DMwebShop ai suoi clienti. Il minimo di ordine sul sito, IVA inclusa, è di 10 euro e la spedizione può essere fatta in tutta Italia. La spedizione costa 4,90 euro IVA inclusa ma se si raggiunge la cifra di 80 euro IVA inclusa la spedizione è gratuita. Il consiglio, quindi, è quello di fare un ordine con più prodotti in modo da raggiungere questa soglia.

Di solito, salvo problemi, la merce viene consegnata nell’arco di due giorni lavorativi mentre in Calabria, Sicilia e Sardegna in tre giorni lavorativi. Indipendentemente dall’entità dell’acquisto, però, è possibile ritirare gratuitamente il proprio ordine direttamente presso il punto vendita di Leinì, in provincia di Torino.

Le transazioni sono sicure grazie a un efficace sistema di sicurezza. Sono accettate le carte di credito Visa e Mastercard. Inoltre, se per il pagamento si utilizza la Carta Moneta di Banca Intesa, ci si deve ricordare di attivare il servizio Moneta On Line presso la filiale, appunto, di Banca Intesa.

Da sottolineare che tra i metodi di pagamento c’è anche il bonifico bancario, riportando come causale l'identificativo dell'ordine. In questo caso, l’ordine potrà essere spedito nel momento in cui l’importo sarà effettivamente ricevuto ed i tempi della consegna partono proprio da quel momento in poi.

Le tante recensioni positive

Andando a guardare, inoltre, le recensioni, c’è da dire che sono tutte altamente positive. Nel momento in cui si scrive, spulciando il sito web, se ne trovano diverse decine e tutte positive. Anche su Google se la passa piuttosto bene raggiungendo le 5 stelle con oltre 10 recensioni.

Segno di un portale che abbina sicuramente la qualità alla velocità della spedizione e anche a un’attenzione verso il cliente davvero notevole. Anche perché, giusto per dirne una, oltre ovviamente al servizio telefonico è presente una live chat a cui qualsiasi utente può rivolgersi per chiedere tutte le informazioni necessarie.

I punti fedeltà DMwebShop

Un altro aspetto interessante è la Fidelity Card By DMwebShop, che si attiva automaticamente iscrivendosi allo shop e consente di accumulare i punti dopo aver effettuato i propri acquisti. Le Fidelity Card sono sempre piuttosto apprezzate, soprattutto perché permettono di accedere a vantaggi esclusivi, favorendo un rapporto di fidelizzazione tra cliente e azienda da non sottovalutare.

Si può diventare rivenditori di DMwebShop

In un mondo che va sempre più verso l’online, non bisogna dimenticare il mondo offline. E anche su questo punto DMwebShop si dimostra molto attento. Perché tutti i possessori di partita IVA che operano nel settore che riguarda la cancelleria e il mondo della cartoleria può diventare rivenditore, appunto, di DMwebShop.

I vantaggi che si possono ottenere in tal senso sono notevoli. In primis il fatto di poter ricevere prodotti a un costo molto basso e, soprattutto, l’eventualità di poter avere in anteprima eventuali novità presenti in catalogo.

In via generale, comunque, tutti i rivenditori avranno il listino più scontato. A ciò va aggiunto il fatto che DMwebShop offre anche consulenza commerciale per migliorare le tecniche di vendita. Gli step per essere rivenditore di DMwebShop sono davvero semplici.

In primis, è necessario registrarsi sul sito e successivamente compilare il modulo che è presente nella sezione contatti. Non bisogna dimenticare di allegare la visura camerale. Fatto ciò, sarà compito del customer care di DMwebShop di contattare l’imprenditore in questione per poter confermargli che può acquistare prodotti dal listino scontato.