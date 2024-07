Cosa vedere a Lecce in un solo giorno? È la città più barocca della Puglia, ed è famosa per essere la “Firenze del Sud”. Un vero e proprio museo a cielo aperto che vi lascerà senza parole, anche perché è del tutto possibile organizzare un itinerario ricco di cose da fare e da vedere, tra cui l’immancabile tradizione di assaggiare il caffè leccese.

Cosa fare a Lecce in un giorno: consigli per un tour indimenticabile

Naturalmente, il consiglio che diamo è di alloggiare in una posizione centrale per visitarla al meglio, come al B&B Vico dell’Elce a Lecce: in questo modo la gita si può organizzare al meglio.

Cosa fare a Lecce di mattina

Ovviamente, l’itinerario non può che iniziare dal centro di Lecce, potendo così ammirare la Piazza del Duomo, la Basilica di Santa Croce, il Palazzo dei Celestini. È del tutto possibile visitare il centro a piedi, senza dover per forza usare un mezzo per spostarsi. E, naturalmente, durante la pausa caffè consigliamo di provare la tradizione del caffè leccese, così da ricaricare le pile e fare un pieno di energie per ammirare la città al meglio.

Il Duomo di Lecce è anche conosciuto con il nome di Cattedrale di Santa Maria Santissima Assunta, ed è ovviamente il protagonista della città. Una meraviglia autentica, costruito nel 1114 e successivamente nel 1230. È possibile visitarlo al suo interno e consigliamo di visionare i quattro altari, ovvero l’Altare del Crocefisso, di Sant’Oronzo, dell’Immacolata e dell’Addolorata.

Cosa fare a Lecce nel pomeriggio

Dopo un ottimo pranzo a base delle specialità leccesi, come per esempio un rustico leccese, una frisella o ancora un pranzo con crudi di mare – in base ai vostri gusti – è il momento di strutturare la visita a Lecce nel pomeriggio. Cosa fare? Non corriamo il rischio di annoiarci, proprio così. Perché è arrivato il momento di visitare il Castello Carlo V.

Il nostro suggerimento è di prenotare una visita guidata, così da scoprire il Castello al meglio: fu costruito nel 1537, per volere di Carlo V. Con una guida, si possono ammirare le aree più belle e interessanti del Castello, e per i bambini al suo interno si trovano degli spazi didattici da approfondire. Il Castello è aperto fino alle 21 in inverno, e fino alle 23 in estate: spesso è sede di mostre, eventi e manifestazioni che arricchiscono ancor di più l’esperienza.

Cosa fare a Lecce alla sera

Quando scende la sera, Lecce assume un contorno ancor più maestoso: le luci della città illuminano le strutture, i monumenti, e ci sembra di essere in una città ferma nel tempo, come una cartolina. La “Signora Barocca” non è da meno in fatto di movida e di vita notturna, dal momento in cui ci sono moltissimi cocktail bar dove fare aperitivo, e poi fermarsi per cena.

La movida cittadina è ovviamente concentrata nel centro storico: buona musica e buon vino renderanno la serata indimenticabile, così come birrerie, enoteche o ristoranti dove provare la cucina salentina. Per chi apprezza la movida, possiamo consigliare di fare un salto al Road 66, Mezzo Quinto, Mezzo Spirito. Volendo, ci si può spostare verso la costa, dove ci sono molti locali sulla spiaggia.

Consigli su come visitare Lecce

In estate, Lecce si anima a dir poco: è una delle città più visitate della Puglia e naturalmente la movida è piuttosto intensa. Il primo consiglio per visitare al meglio la città è di soggiornare nelle strutture in loco come Vico dell’Elce, così da non essere costretti a prendere l’auto per spostarsi.

Durante il giorno, però, è fondamentale indossare delle scarpe comode per camminare e godersi al meglio il tour della città, portando con sé anche acqua e crema solare per proteggere la pelle. Oltre a prenotare in anticipo, soprattutto per le visite guidate, per risparmiare e visitare la città consigliamo anche di acquistare la Lecce Card, così da ottenere sconti su ingressi e trasporti. Per il resto, Lecce è sempre pronta ad accogliere i propri turisti: un sogno a occhi aperti, una favola barocca da vivere almeno una volta nella vita.