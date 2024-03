Con l'arrivo della stagione estiva e l'aumento dell'esposizione solare, la scelta di una crema solare adatta diventa fondamentale per la salute della nostra pelle. L'utilizzo di una crema solare adeguata non solo previene le scottature, ma riduce anche il rischio di danni a lungo termine, come l'invecchiamento precoce e il cancro della pelle.

Creme solari: come sceglierle in sicurezza

In questo articolo, esploreremo come differenziare le creme solari e come scegliere quelle più sicure e adatte alle nostre esigenze, con un focus particolare sui prodotti naturali o vegetali.

Come si differenziano le creme solari

Le creme solari si differenziano principalmente per il loro fattore di protezione solare (SPF), che misura la capacità di difesa contro i raggi UVB, responsabili delle scottature solari. Tuttavia, è cruciale non trascurare la protezione dai raggi UVA, che contribuiscono all'invecchiamento della pelle e ai danni cellulari a lungo termine. I prodotti che forniscono una protezione bilanciata sono etichettati come protezione a largo spettro, indicando che schermano efficacemente sia i raggi UVA che UVB.

Un'altra distinzione importante è tra i filtri solari chimici e fisici. I filtri chimici, come l'avobenzone e l'ossibenzone, assorbono i raggi ultravioletti, trasformandoli in calore e rilasciandoli dalla pelle.

Questi possono essere preferiti per chi cerca una crema solare meno visibile sulla pelle. D'altro canto, i filtri fisici, come l'ossido di zinco e il diossido di titanio, agiscono riflettendo la luce solare dalla superficie della pelle, offrendo una protezione immediata dal sole. Sono ideali per chi ha pelli sensibili o per i bambini, in quanto meno propensi a causare irritazioni.

Inoltre, le formulazioni delle creme solari possono variare significativamente: alcune sono progettate per essere resistenti all'acqua, altre sono formulate per pelli sensibili senza profumi o oli, e alcune contengono ingredienti idratanti per una doppia funzione di protezione e cura della pelle.

Alcuni prodotti includono additivi come la vitamina E o l'aloe vera per migliorare le proprietà lenitive e antiossidanti. È importante leggere l'etichetta e scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze specifiche, considerando anche la presenza di ingredienti potenzialmente allergizzanti o irritanti.

Come scegliere una crema solare sicura

Scegliere una crema solare sicura implica considerare diversi fattori cruciali. In primo luogo, è essenziale optare per un prodotto con un SPF adeguato al proprio tipo di pelle e al tempo previsto di esposizione al sole. In generale, un SPF di 30 o superiore è raccomandato per la maggior parte delle persone, ma questo può variare in base alla sensibilità della pelle e all'intensità dell'esposizione solare. Un SPF più alto fornisce una protezione maggiore, ma ricorda che nessun filtro solare può bloccare il 100% dei raggi UV.

È altresì importante scegliere creme che offrano protezione a largo spettro, ovvero che proteggano sia dai raggi UVA, che penetrano profondamente nella pelle causando invecchiamento e danni a lungo termine, che dai raggi UVB, più superficiali ma responsabili delle scottature. Questa caratteristica assicura una protezione comprensiva contro i danni solari.

Controllare attentamente la composizione è fondamentale per evitare ingredienti nocivi o allergeni. È consigliato prediligere formule senza parabeni, alcool e profumi artificiali, che possono irritare la pelle sensibile. Inoltre, per le attività all'aperto prolungate, scegliere formule resistenti all'acqua è vitale, ma ricorda di riapplicare il prodotto ogni due ore e dopo aver nuotato o sudato, anche se si usa una crema resistente all'acqua.

Considerare il proprio impatto ambientale e sulla salute può guidare verso la scelta di creme solari con ingredienti più naturali e meno tossici. Recentemente, si è dato maggiore rilievo alla sicurezza dei composti presenti nei filtri solari, con alcune ricerche che suggeriscono l'impatto negativo di alcuni ingredienti chimici sui sistemi acquatici e sulla salute umana. Per questo, valutare prodotti con filtri minerali può essere una scelta più sicura e sostenibile.

Infine, non trascurare la texture e la sensazione sulla pelle: una crema solare che si adatta bene alla tua pelle e al tuo stile di vita è più probabile che venga applicata regolarmente. Che tu preferisca formule leggere, spray, gel o stick, l'importante è trovare un prodotto che ti incoraggi a utilizzare una protezione solare ogni giorno.

Se si prediligono prodotti a base naturale (e sotto vedremo perché preferirli), vedere questa selezione di solari in offerta su Acqua di Panarea.

Perché preferire prodotti naturali o vegetali

La scelta di prodotti solari naturali o vegetali può offrire diversi benefici sia per la nostra salute che per l'ambiente. Questi prodotti tendono a contenere ingredienti meno aggressivi, riducendo così il rischio di reazioni allergiche o irritazioni, particolarmente vantaggioso per chi ha la pelle sensibile. A differenza dei filtri chimici, i filtri solari naturali come l'ossido di zinco o il diossido di titanio sono meno propensi a provocare irritazioni cutanee e sono considerati più sicuri per l'uso quotidiano, soprattutto per i bambini o per chi ha problemi dermatologici.

Oltre agli aspetti legati alla salute, c'è una crescente consapevolezza riguardo l'impatto ambientale dei prodotti per la cura della pelle. I filtri solari naturali sono spesso presenti in formule biodegradabili, che riducono il danno agli ecosistemi acquatici, in particolare alle barriere coralline, che possono essere gravemente danneggiate da ingredienti chimici come l'ossibenzone e l'octinoxate. Scegliendo prodotti con ingredienti naturali o vegetali, contribuiamo a diminuire l'inquinamento ambientale.

Un altro motivo per preferire i prodotti naturali o vegetali è il loro contributo alla cosmesi sostenibile. Scegliendo questi prodotti, supportiamo le aziende che impiegano pratiche di produzione etiche, promuovono l'uso di risorse rinnovabili e si impegnano per ridurre l'impatto ambientale dell'industria cosmetica. Questo può includere l'utilizzo di imballaggi riciclati o riciclabili, e la riduzione dell'utilizzo di plastica.

Tuttavia, è essenziale non assumere che tutti i prodotti naturali siano automaticamente sicuri o efficaci. Anche quando si opta per opzioni più verdi, è importante controllare che i prodotti offrano una protezione adeguata dal sole e siano stati testati per la sicurezza e l'efficacia. Cerca sigilli di approvazione o certificazioni da organizzazioni rispettate che confermano che il prodotto soddisfa standard rigorosi di protezione solare.