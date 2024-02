Il corsetto ortopedico dorso-lombare è funzionale alla salute della schiena, e serve a fornire sostegno e supporto alla colonna vertebrale. Considerando il loro incarico principale, ossia quello di alleviare il dolore, promuovere una postura corretta e aiutare il recupero e la prevenzione di varie patologie della schiena, va da sé quanto questo ausilio sia determinante nei casi di malessere conclamati o in ottica di prevenzione.

Il corsetto ortopedico dorso-lombare: una soluzione efficace per la salute della schiena

Tra i diversi tipi di corsetti disponibili, i modelli dorso-lombari sono particolarmente degni di nota per le loro caratteristiche e i loro vantaggi unici. Difatti, il corsetto ortopedico dorso-lombare è progettato nello specifico per sostenere la parte bassa della schiena, nota come colonna vertebrale lombare e fornire, al contempo, sostegno alla regione toracica della colonna vertebrale.

Questo tipo di corsetto si estende in genere dalla parte bassa della schiena fino a metà schiena, offrendo un sostegno mirato in esclusiva a queste aree. Lo scopo è quello di stabilizzare la colonna vertebrale, ridurre i movimenti eccessivi e alleviare la pressione sulle aree interessate. Per questo motivo è composto di materiali elastici ed elementi personalizzabili, affinché sia aderente alle esigenze di qualunque individuo.

Corsetto ortopedico dorso-lombare: materiali e design

Il corsetto ortopedico dorso-lombare è un ausilio medico finalizzato al trattamento salutare della schiena volto a risolvere le patologie e le disfunzioni scheletriche. Per esempio, l'ernia del disco, la malattia degenerativa del disco, la scoliosi, eccetera. Il dispositivo viene realizzato con una combinazione di materiali rigidi ed elastici, i quali vengono modellati per adattarsi ai contorni del corpo di ciascun individuo.

I corsetti ortopedici dorso-lombari vengono prescritti dai chirurghi ortopedici o da altri professionisti del settore sanitario come parte di un piano di trattamento completo per le condizioni della colonna vertebrale. Pertanto, il corsetto viene indossato per un determinato periodo di tempo, a seconda della gravità della condizione e della risposta dell'individuo al trattamento. Mentre in altri casi può essere indossato a lungo termine.

Seguendo le diverse esigenze di applicazione e le tempistiche di guarigione, in commercio si trovano principalmente due modelli diversi di corsetti. Il primo è quello che abbraccia spalle e zona lombare, mentre il secondo sotto forma di fascia interessa solo la zona lombare. Qual è la differenza? A variare è la necessità di trattamento e la preferenza del soggetto. In ogni caso, entrambi gli ausili comprendono dei modelli traspiranti e leggeri da utilizzare durante la stagione estiva o per chi soffre eccessivamente il caldo e tende a sudare.

Quali sono i vantaggi riconosciuti nell’indossare un ausilio medico?

Quando è in corso un malessere o qualsiasi forma di disagio a livello vertebrale, come l'ernia del disco, la stenosi spinale o gli strappi muscolari, il corsetto ortopedico interviene fornendo fin da subito sostegno. La sua presenza è funzionale nel limitare i movimenti nell'area interessata, così da alleviare la pressione sulla colonna vertebrale e sui tessuti circostanti, facilitando il processo di guarigione.

Indirettamente, l’ausilio agisce sulla postura. La cattiva postura è una causa comune del mal di schiena e può portare a ulteriori complicazioni se non viene affrontata o trattata con superficialità. Tutti noi trascorriamo la maggior parte del tempo seduti e questo non è un toccasana per la salute della schiena. Un corsetto dorso-lombare correttamente indossato mantiene il giusto allineamento della colonna vertebrale, riducendo lo sforzo dei muscoli dorsali.

Quando si indossa per motivi chirurgici, il corsetto offre sostegno e stabilità, consentendo agli individui di praticare le normali attività quotidiane con un rischio ridotto di ulteriori lesioni o sforzi. Ciononostante è utile anche per chi cerca delle misure preventive per mantenere il benessere di una schiena sana. A maggior ragione, dobbiamo fare attenzione ad adattare il modello in maniera corretta e nel caso di dubbio chiedere un consulto medico o specialistico sulle modalità di vestizione del corsetto.

Lo scopo principale di un corsetto ortopedico dorso-lombare è quello di limitare il movimento delle aree interessate della colonna vertebrale, consentendo il corretto allineamento della colonna vertebrale e riducendo la pressione sui dischi intervertebrali.

Viene distribuito in due modelli da scegliere in base alle specifiche esigenze. Tuttavia, entrambi i modelli contribuiscono a migliorare la postura e a prevenire l'eccessiva flessione o torsione della colonna vertebrale. In seconda istanza, il corsetto fornisce una compressione volta a ridurre l'infiammazione e il gonfiore delle aree interessate. Quando serve è utile lavare a mano il corsetto con dei prodotti neutri così da preservare l’elasticità e la sua intrinseca funzionalità.