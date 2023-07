Quando si parla di cucina italiana, non si può fare a meno di nominare il Parmigiano Reggiano. Da secoli questo amato formaggio impreziosisce le tavole e arricchisce i piatti, soprattutto i sughi per la pasta, primo piatto per eccellenza in Italia.

Quali sono le tipologie di Parmigiano Reggiano?

Con il suo sapore ricco e la consistenza inconfondibile, il Parmigiano Reggiano è diventato un alimento famoso in tutto il mondo. Tuttavia, la vendita Parmigiano Reggiano è più frequente in diverse zone rispetto ad altre, quello che molti forse non sanno è che esistono diverse tipologie di questo formaggio, ognuno con le sue caratteristiche uniche.

Storia del Parmigiano Reggiano

La storia del Parmigiano Reggiano deriva dalla regione Emilia-Romagna, dove ebbe origine quasi nove secoli fa. I monaci cistercensi delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e parti di Mantova sono accreditati per la creazione di questo eccezionale formaggio. Cercando un modo per conservare il latte in eccesso proveniente dalla ricca Valle del Po, hanno sviluppato un processo di caseificazione che è rimasto praticamente invariato dal XII secolo.

Con il tempo, il Parmigiano Reggiano ha acquisito importanza ed è stato presto ricercato dalla nobiltà di tutta Europa. Riconosciuto per la sua lunga conservabilità e il sapore intenso, è diventato rapidamente un simbolo di qualità e genuinità. Ancora oggi il formaggio viene prodotto seguendo metodi tradizionali, onorando il suo significato storico e mantenendo il suo gusto eccezionale.

Processo produttivo

Il processo di produzione del Parmigiano Reggiano è meticoloso e strettamente regolamentato, garantendo la qualità ineguagliabile del formaggio. Tutto inizia con il latte delle mucche allevate nelle aree di produzione designate, dove pascolano con un'alimentazione attentamente controllata di erba fresca e fieno coltivato localmente. Il latte viene raccolto dalla mungitura serale e lasciato riposare tutta la notte in recipienti poco profondi. La mattina dopo, la panna viene scremata e il latte viene mescolato con il latte parzialmente scremato della mungitura mattutina. Questa miscelazione di latti contribuisce alla composizione unica del formaggio.

Successivamente al latte vengono aggiunti sieroinnesto naturale e caglio di vitello, favorendo la cagliatura. La cagliata viene poi scomposta in minuscoli granelli e cotta in tini di rame. I casari estraggono sapientemente la cagliata dal siero e la modellano nella caratteristica forma a ruota. Dopo un breve periodo di riposo, le forme vengono immerse in una salamoia di acqua salata per circa tre settimane, esaltandone ulteriormente il sapore. Il formaggio viene poi trasferito in vaste celle per la stagionatura, dove viene meticolosamente curato per diversi mesi o addirittura anni. Durante questo periodo, il formaggio sviluppa la sua caratteristica consistenza granulare.

Tipi di Parmigiano Reggiano

Il Parmigiano Reggiano è classificato in varie tipologie, a seconda del suo periodo di stagionatura. I tipi più comuni sono le varietà di 12 mesi, 24 mesi e 36 mesi.

Parmigiano Reggiano 12 mesi

Questa varietà è invecchiata per un minimo di 12 mesi e conserva una consistenza più morbida e un sapore più delicato rispetto alle altre tipologie. Il formaggio vanta un gusto leggermente fruttato e lattiginoso, che lo rende un'opzione versatile per varie ricette culinarie. È l’ideale per essere grattugiato sui primi piatti, risotti e insalate.

Parmigiano Reggiano 24 mesi

Stagionato per un minimo di 24 mesi, questo tipo di Parmigiano Reggiano trova un equilibrio armonioso tra le versioni più giovani e più vecchie. Ha un sapore di nocciola e burro più pronunciato con un pizzico di salato. La consistenza è più soda e friabile, il che lo rende una scelta deliziosa sia da grattugiare che da gustare da solo, con un po' di aceto balsamico o miele.

Parmigiano Reggiano 36 mesi

Il Parmigiano Reggiano 36 mesi è il più maturo e pregiato di tutti. Con un profilo aromatico profondamente intenso, vanta ricchi sentori di caramello e nocciola. La sua consistenza diventa più secca e cristallina, il che migliora l'esperienza gustativa. Si può assaporare questo formaggio stagionato su un tagliere, abbinato a un vino rosso corposo, oppure semplicemente in piccoli pezzi come delizioso dopocena.

Come scegliere il Parmigiano Reggiano

Scegliere il giusto Parmigiano Reggiano può essere un compito arduo. Per assicurarti di selezionare la migliore varietà per le tue esigenze, considera i seguenti suggerimenti: