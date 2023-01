Capello Mio: prodotti per capelli di alta qualità

Capello Mio è un’e-commerce che vanta una vasta selezione di prodotti dei migliori marchi a prezzi convenienti. Si tratta di un team di esperti che non vuole solo vendere gli articoli presenti nell’assortimento del negozio ma diventare i tuoi rivenditori di fiducia.

Per quale motivo? Perché dietro a questo progetto imprenditoriale c’è l’azienda Splash S.N.C.: un gruppo di professionisti accomunati dalla passione per la bellezza dei capelli, delle acconciature e delle consulenze in ambito estetico.

Ecco perché contattando il servizio clienti Capello Mio troverai un personale disposto ad ascoltare le tue esigenze e rispondere alle tue necessità. L’azienda, nata come punto vendita a Milano, ha deciso di espandersi nel digitale così da assicurare un servizio competente ai suoi clienti fedeli e futuri anche nell’online.

Inoltre, chi si iscrive alla newsletter, per rimanere aggiornato su promozioni e offerte, riceve fin da subito un codice sconto pari al 15% da spendere nello store, a fronte di qualsiasi importo. Nonché è presente una sezione del sito in cui si può approfittare di scontistica e coupon riferiti a determinate marche di prodotti.

Perché scegliere dei prodotti per capelli di alta qualità?

Scegliere prodotti di alta qualità per la cura dei capelli è essenziale per mantenerli sani e forti così come lo è il tempo che dedichiamo alla cura della nostra pelle. I prodotti di qualità possono aiutare a prevenire danni, rotture e opacità, oltre a fornire sostanze nutritive che aiutano a proteggere i capelli dai fattori ambientali come l'esposizione al sole e l'inquinamento. Scegliendo i prodotti giusti per la cura dei capelli, possiamo assicurarci una chioma sana e lucente così da risparmiare tempo e denaro.

Perfetto, ma dove troviamo questi prodotti? Dobbiamo affidarci ai professionisti e agli esperti delle acconciature e dell’estetica, i quali lavorano tutti i giorni per mantenere inalterata la bellezza della chioma. Per questo motivo, dobbiamo acquistare degli articoli che non siano dei semplici prodotti di pulizia ma che vadano a intensificare le nostre peculiarità e spegnere le problematiche collegate ai nostri capelli.

L’assortimento di prodotti promosso da Capello Mio definisce proprio questa filosofia, poiché solo scegliendo gli articoli promossi dagli esperti si possono prevenire i danni, assicurare le sostanze nutritive di completamento e rinforzare il sistema pilifero.

Capello Mio: non un semplice negozio ma dei consulenti in linea

Alcuni tipi di capelli possono richiedere più manutenzione di altri. Per esempio, i capelli ricci necessitano di prodotti diversi da quelli dei capelli lisci. Inoltre, alcuni fattori collegati allo stile di vita come il nuoto frequente o l'attività sportiva, possono pretendere un trattamento specifico di protezione e mantenimento.

Poter disporre di un team di esperti come il servizio clienti di Capello Mio significa identificare il proprio tipo di capelli e decidere quale prodotto abbinare. L'uso dei prodotti giusti può aiutarci a risparmiare nel lungo periodo, evitando danni che potrebbero richiedere ulteriori trattamenti.

Forse starai già contemplando il prezzo di questo servizio… In realtà, rivolgere i propri acquisti all’e-commerce di Capello Mio ha lo stesso prezzo di qualsiasi altro negozio online, con la differenza di poter usufruire di una consulenza personale e specifica. Infatti, nell’assortimento sono presenti le migliori marche di prodotti per capelli a prezzi vantaggiosi, grazie alle numerose offerte e promozioni in continua rotazione.

Il servizio clienti, essendo composto di professionisti del settore estetico, è sempre disponibile nel consigliare gli articoli di alta qualità finalizzati alla cura dei capelli così da proteggere il cuoio capelluto dalle irritazioni causate dalla secchezza, dal prurito o dalla desquamazione. Infatti, l'uso quotidiano di prodotti di alta qualità contribuisce a ridurre il rischio di patologie del cuoio capelluto come la forfora e la caduta dei capelli, nonché proteggere dai danni causati dal sole, oltre a fornire benefici per lo styling, come un maggiore volume e lucentezza.

Sebbene i prodotti per capelli di alta qualità possano apparire più costosi nell’immediato, proteggono dai danni causati dalle sostanze chimiche aggressive protratte nel lungo periodo del consumo. Altresì è importante cercare prodotti che abbiano una prova di efficacia, un aspetto cruelty-free e un appeal privo di ingredienti nocivi.

Da soli è impossibile valutare tutti questi importanti parametri, per questo motivo dobbiamo affidarci a dei consulenti della bellezza. Grazie a Capello Mio possiamo ottenere tutti questi benefici e incontrare ogni volta non un asfittico negozio online bensì un gruppo di persone che desiderano realizzare le nostre aspettative estetiche.