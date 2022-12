Consigli su come abbassare il colesterolo

Livelli elevati di colesterolo possono mettere a rischio di gravi problemi di salute, come malattie cardiache, ictus e diabete. Fortunatamente, esistono diversi cambiamenti nello stile di vita che possono aiutare a ridurre i livelli di colesterolo e a migliorare la salute generale.

Mantenere una dieta sana, fare esercizio fisico regolare ed evitare le abitudini malsane possono fare una grande differenza. È anche importante riconoscere i sintomi del colesterolo alto, in modo da poter chiedere aiuto se necessario. Con l’aiuto di balancenutrition.com vogliamo fornirvi consigli utili su come abbassare il colesterolo cattivo utilizzando prodotti naturali ma anche cambiando stile di vita.

Perché si parla di colesterolo cattivo

Il colesterolo è un tipo di grasso presente nel sangue. Il corpo ha bisogno di colesterolo, ma una quantità eccessiva può aumentare il rischio di malattie cardiache e altri problemi di salute. Ci sono due tipologie di colesterolo:

: È il colesterolo "cattivo" che può accumularsi nelle arterie e aumentare il rischio di malattie cardiache. HDL-C: È il colesterolo "buono" che elimina il colesterolo in eccesso dalle arterie.

Quando si mangia, l'organismo scompone i grassi e i carboidrati del sangue in unità più piccole, che vengono assorbite nel sangue. Il fegato converte queste unità più piccole in altre ancora più piccole e le trasferisce nel sangue.

Attenzione all’alimentazione

Quando si cerca di ridurre i livelli di colesterolo, è importante seguire una dieta sana. Una dieta sana ha le seguenti caratteristiche: È povera di grassi saturi e di colesterolo. È ricca di fibre e cereali integrali. Contiene molta frutta e verdura fresca. Contiene poche quantità di sodio. Contiene anche poche quantità di zucchero e di alcol.

L’importanza dell’esercizio fisico

L'esercizio fisico può aiutare a ridurre i livelli di colesterolo bruciando l’eccesso nel corpo. È importante scegliere un esercizio che vi piaccia per non annoiarvi e smettere di praticarlo. È anche importante trovare un esercizio che si riesca a mantenere a lungo termine, in modo da mantenere e/o abbassare i livelli di colesterolo nel tempo. Ecco alcuni consigli per ridurre il colesterolo con l'esercizio fisico: Scegliete un'attività fisica che vi piaccia.

Allenarsi almeno 3 giorni alla settimana (meglio se di più). Esercitarsi per almeno 20 minuti a sessione. Scegliete un'attività aerobica come camminare, fare jogging, nuotare o andare in bicicletta. Considerate anche l'allenamento della forza.

Utilizzo di integratori naturali

Un ottimo aiuto per combattere il colesterolo cattivo è quello di utilizzare integratori naturali; su Balancenutrition.com potete trovare prodotti specifici che possono aiutarvi. Chiaramente il solo integratore da solo non farà il miracolo, è comunque importante seguire tutti gli altri consigli alimentari e di sport per avere uno stile di vita sano ed equilibrato sicuramente migliore per il proprio organismo. In caso abbiate gli esami del sangue sballati, indipendentemente dall’età, intervenite repentinamente così da riportare il vostro organismo ad un funzionamento sano e regolare. Se avete dubbi potete rivolgervi al vostro medico di famiglia, oppure potete anche contattare il servizio clienti di Balancenutrition.com che saprà aiutarvi ad individuare l’integratore alimentare più adatto per voi.

Consigli per uno stile di vita sano per ridurre il colesterolo