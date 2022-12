Sicily Boat Rentals, noleggio barche a vela in Sicilia

Le escursioni in barca in Sicilia ti permettono di vivere una vacanza indimenticabile e di esplorare le coste di una terra ricca di spiagge e scorci incantevoli. Il mare cristallino e meravigliosamente limpido è una caratteristica di tutte le splendide e soleggiate coste siciliane.

I 1500 chilometri di costa comprendono litorali che puoi scoprire noleggiando la tua imbarcazione preferita con Sicily Boat Rentals, il portale dedicato ad escursioni in barca a Palermo, Cefalù, Taormina, Isole Egadi, Isole Eolie e non solo.

Come funziona il noleggio barche con Sicily Boat Rentals?

Con Sicily Boat Rentals puoi navigare a bordo di imbarcazioni sicure, con equipaggio o senza. Il primo vantaggio è sicuramente la vasta scelta di imbarcazioni che puoi scegliere. Visitando il sito scoprirai un ampia gamma di yacht a motore, catamarani, caicchi e barche a vela. Se ami lasciarti cullare dal rumore del mare e lasciarti trasportare dal vento la barca a vela è la miglior soluzione per vivere un'avventura entusiasmante a contatto con la natura. Intimità e libertà assoluta saranno i valori di una vacanza magica. Viaggiare in barca a vela è una delle esperienze più belle per assaporare il concetto di libertà.

Sia che tu sia esperto di imbarcazioni, sia che tu stia organizzando per la prima volta l'incredibile emozione di vivere la Sicilia in barca a vela, non puoi prescindere da che ti offre un servizio impeccabile a 360 gradi.

I migliori servizi per le tue escursioni in barca in Sicilia

Le tue escursioni in barca in Sicilia con il team di Sicily Boat Rentals saranno all'insegna della quantità dei modelli di barche che puoi scegliere e della qualità dei molti altri servizi aggiuntivi che solo la professionalità nel settore ti può garantire. Avere a disposizione un ampio catalogo ti consente di scegliere l'imbarcazione migliore in base alle tue necessità.

Se non sei esperto di imbarcazioni avrai bisogno di uno skipper e di un equipaggio, e ogni barca prevede un sistema di guida diverso. Anche se hai la patente nautica un crew qualificato ti sarà utile per consigliarti le migliori escursioni in barca in Sicilia.

Sicily Boat Rentals ti garantisce una formula personalizzata ed esclusiva pensata proprio per te. Puoi avere a tua disposizione oltre allo skipper anche chef ed hostess, senza rinunciare alla splendida intimità che si respira solo in barca a vela col vento sulla pelle, nei capelli e negli occhi.

Se preferisci veleggiare in solitudine le imbarcazioni di Sicily Boat Rentals sono ben tenute, controllate periodicamente, e certificate. Non si può prescindere da una corretta manutenzione per viaggiare in totale sicurezza.

Sicily Boat Rentals è in grado di suggerirti sia le migliori tappe da non perdere che i migliori piatti e vini da assaporare tra un'escursione e l'altra.

Le tappe imperdibili delle tue escursioni in barca in Sicilia

Quali sono i migliori itinerari per le tue escursioni in barca in Sicilia, il "paese dove fioriscono i limoni"? La "chiave di tutto" per il letterato tedesco Johann Wolfgang von Goethe, è una terra sicuramente di contrasti e paradossi ma della quale egli si innamorò durante il suo viaggio in Italia per lo splendore della natura, dei paesaggi, della flora, delle rocce e dei minerali.

A pochi passi dallo stretto che separa la Sicilia dalla penisola italiana sorge la splendida Taormina, su una terrazza naturale che si affaccia sul mar Ionio.

Le isole minori della Sicilia

"La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma", così recita lo statuto speciale della Sicilia. Per isole della Sicilia intendiamo l'insieme degli arcipelaghi e delle isole minori che la costituiscono. Ci sono ben 19 isole, la più grande è Pantelleria e la più piccola è Panarea, una vera e propria perla del mediterraneo di appena 4 chilometri quadrati di estensione a 420 metri sul livello del mare. I tre arcipelaghi sono il gruppo delle isole Eolie, le Egadi e le Pelagie.

Le isole Eolie si trovano in provincia di Messina, le isole Egadi in provincia di Trapani e le Pelagie in provincia di Agrigento. Nei centri storici di Siracusa e Augusta ci sono le isole di Ortiga e l'isola delle Palme.

Se vuoi scoprire le isole Eolie l'itinerario comprende escursioni in barca in Sicilia alla scoperta di sette gioielli di origine vulcanica. Lipari, Vulcano, Salina, Panarea, Stromboli, Filicudi, e Alicudi sono tutte facilmente raggiungibili in barca. Le isole prendono il nome da Eolo, il re dei venti che secondo la mitologia greca aveva la sua residenza a Lipari. Lipari, l'isola dolce ha un litorale spettacolare dove puoi scoprire tantissime calette e rilassarti sulla famosa "Spiaggia Bianca" di Pietra Pomice.

L'arcipelago delle Egadi è il paradiso degli amanti della vela. Si trova tra Trapani e Marsala e potrai ammirare scorci di incredibile bellezza e insenature raggiungibili esclusivamente via mare.