Abbigliamento intimo tecnico per ciclismo, le caratteristiche fondamentali

L’intimo tecnico per ciclismo è una parte fondamentale per chi si vuole allenare nelle condizioni migliori. Vediamo alcune delle caratteristiche più importanti da prendere in considerazione..

L’abbigliamento intimo tecnico per ciclismo è un abbigliamento specifico per il ciclismo. Si tratta spesso di capi di abbigliamento intimi che si devono abbinare all’abbigliamento presente sullo strato superiore di vestiti. Vestirsi a strati o come viene più comunemente chiamato a “cipolla”, è senza ombra di dubbio una scelta ottimale, se non si vuole avere caldo nei momenti più caldi o raffreddati nei momenti più freddi.

Inoltre, è un abbigliamento da privilegiare nella stagione fredda per rimanere comodamente caldi anche nelle giornate più fredde.

Gli sportivi che temono le basse temperature, come ci confermano gli esperti di Biotex, azienda specializzata in abbigliamento tecnico di alta qualità, senza un intimo tecnico per ciclismo di qualità potrebbero trovarsi in difficoltà ad affrontare repentini cambi di temperature nel corso del loro allenamento andando anche a inficiare il risultato in termini di performance.

Vestirsi per stare al caldo quando si pedala

Quando si pedala e le temperature sono basse, il freddo si fa sentire ancora di più. Nonostante il movimento, il vento generato dalla velocità o le avverse condizioni meteorologiche possono incidere fortemente sul comfort. Moltiplicare gli strati di vestiario, compresi quelli di intimo, è sicuramente una buona soluzione quando si vuole stare al caldo e avere la possibilità di togliersi uno strato nei momenti più caldi.

Per un giro in bicicletta confortevole, ad esempio, è bene preferire dei pantaloni con parti impermeabili per proteggersi dagli schizzi in caso di maltempo. Inoltre, esistono anche dei copri scarpe per mantenere caldo il piede e proteggere le proprie calzature dalla pioggia o dall’acqua presente nelle pozze sulla strada.

Maglie a maniche corte o lunghe, boxer e calzamaglie completano al meglio l’abbigliamento intimo tecnico per uscire preparati al meglio in ogni situazione climatica che viene ancora di più accentuata quando l’altitudine aumenta e con essa diminuiscono le temperature.

Quali sono le caratteristiche principali da verificare

Queste sono caratteristiche più importanti che i capi tecnici per il ciclismo deve avere a partire proprio dall’intimo a contatto di pelle:

traspiranti;

ad asciugatura rapida;

antibatterici;

confortevoli;

elasticizzati.

Grazie a queste caratteristiche, l’intimo tecnico potrà essere ideale per l’utilizzo in ogni situazione di allenamento. Inoltre, è bene ricordare che l’intimo dovrà essere ben attillato e non largo per permettere di creare uno strato termico tra maglia e pelle.

Vediamo perché queste caratteristiche sono importanti.

Abbigliamento intimo traspirante

Avere dell’abbigliamento traspirante è una delle caratteristiche più importanti per chi vuole fare sport. Che si stia andando in bicicletta in città o in allenamento lungo una strada di campagna, ci si vuole mantenere il più termicamente stabili.

Il cotone è uno dei materiali peggiori perché si inzuppa e non permettere alla pelle di respirare, quindi è bene verificare che i tessuti che formano l’abbigliamento tecnico contengano filati tecnici come il polipropilene oppure naturali come la lana Merino. Questi tessuti, sono più efficaci nel regolare la temperatura corporea e permette la traspirazione durante i propri allenamenti.

Abbigliamento intimo ad asciugatura rapida

Oltre ad essere traspirante, la biancheria intima ad asciugatura rapida è anche un enorme vantaggio. Quando si pratica il proprio sport, si vuole avere i propri indumenti asciutti il prima possibile. In genere, boxer e magliette sono gli indumenti che dovrebbero asciugarsi per prima.

Abbigliamento intimo antibatterico

Oltre a rimanere asciutto, l’abbigliamento dovrebbe essere il più pulito possibile senza danneggiare la pelle. Pertanto, le proprietà antibatteriche di un indumento intimo tecnico sono davvero indispensabili.

Abbigliamento intimo confortevole

Non ha senso avere dell’abbigliamento tecnico funzionale, ad asciugatura rapida e traspiranti se questo non è confortevole e quindi non permetta di muoversi in libertà. Questa è una caratteristica su cui non bisogna scendere a compromessi.